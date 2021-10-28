Машины улучшили в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Все единицы техники были проверены во время испытательных и приемо-сдаточных полетов на предприятии.

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Ми-24ПУ1

Многоцелевой ударный вертолет. Он предназначен для поражения бронированной техники, повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя.

Что сделали

Специалистам завода удалось оборудовать боевые машины:

  • модернизированными отечественными системами вооружения и авиационными прицелами;
  • системами защиты от ПЗРК;
  • двигателями с улучшенными характеристиками;
  • мягкими топливными баками и лопастями несущего винта украинского производства.