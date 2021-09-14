Тренування тривали два дні. Екіпажі відпрацювали завдання різної складності, зокрема знищення ворожих цілей.
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Екіпажі на відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши злагодженість у діях, "знищили" усі задані цілі,
– зазначив заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков.
Що зробили
Льотчикам бригади вдалося:
- здійснити переліт із місця базування на полігон у Херсонській області;
- відпрацьовувати зліт-посадку;
- виконати прольоти по колу;
- успішно провести бойову стрільбу з враження цілей.
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