ЗСУ отримали п'ять модернізованих танків Т-72: фото

Джерело:АрміяInform
Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію з п'яти одиниць відремонтованих танків T-72.
Церемонія передачі оновленої техніки відбулася за участі генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та директора "Київського бронетанкового заводу" Володимира Синявського.
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Зазначається, що модернізація техніки відбулася в межах державного оборонного замовлення й тривала два місяці. Найближчим часом планують передати ще п'ять одиниць техніки.
Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform
За словами директора "Київського бронетанкового заводу", внаслідок ремонтних робіт вдалося:
Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform
Наразі "Укроборонпром" очікує на затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік. Гендиректор концерну Юрій Гусєв висловив сподівання, що в ДОЗ на 2021 рік будуть "Оплоти", адже за тактико-технічними характеристиками вони є одними з найкращих у світі.
На виставці Ideks в Абу-Дабі під час переговорів ми говорили й про "Оплоти". І, безумовно, ці танки мають бути й у Збройних Силах,
– відзначив Гусєв.
Він підкреслив, що "Укроборонпром" готовий до виконання замовлення, однак потребу в таких танках має визначати Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони.Крім того, наступного тижня "Укроборонпром" пообіцяв презентувати концепцію створення оборонно-промислового індустріального парку на базі "Київського бронетанкового заводу".