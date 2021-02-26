ЗСУ отримали п'ять модернізованих танків Т-72: фото

26 лютого 2021 , 14:38
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Джерело:

АрміяInform

Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію з п'яти одиниць відремонтованих танків T-72.

Церемонія передачі оновленої техніки відбулася за участі генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та директора "Київського бронетанкового заводу" Володимира Синявського.

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Зазначається, що модернізація техніки відбулася в межах державного оборонного замовлення й тривала два місяці. Найближчим часом планують передати ще п'ять одиниць техніки.

Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform

Що змінили

За словами директора "Київського бронетанкового заводу", внаслідок ремонтних робіт вдалося:

  • покращити технічні характеристики;
  • встановити двигун потужністю 840 кінських сил;
  • покращити ходову частину (гусениця танка Т-80);
  • встановити комплекс 9К120, що забезпечує можливість проводити стрільбу керованою ракетою "Комбат" на прицільну дальність 4 кілометри;
  • покращити оглядові прилади та динамічний захист завдяки системі "Ніж".

Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform

Наразі "Укроборонпром" очікує на затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік. Гендиректор концерну Юрій Гусєв висловив сподівання, що в ДОЗ на 2021 рік будуть "Оплоти", адже за тактико-технічними характеристиками вони є одними з найкращих у світі.

На виставці Ideks в Абу-Дабі під час переговорів ми говорили й про "Оплоти". І, безумовно, ці танки мають бути й у Збройних Силах,
– відзначив Гусєв.

Він підкреслив, що "Укроборонпром" готовий до виконання замовлення, однак потребу в таких танках має визначати Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони.

Крім того, наступного тижня "Укроборонпром" пообіцяв презентувати концепцію створення оборонно-промислового індустріального парку на базі "Київського бронетанкового заводу".

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод"

Бронетанковий ремонтний завод № 7 здійснює капітальний ремонт і модернізацію бронетанкової, інженерної та бойової техніки, виготовлення запасних частин для бронетанкової техніки й товарів для народного споживання. Завод спеціалізується на випуску БТР-3 та ремонті танків Т-72. Підприємство виконує військові замовлення Нацгвардії України та ЗСУ. Крім того, Київський бронетанковий завод працює над іноземними експортними контрактами. Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".