Міністерство у справах ветеранів представило нову електронну систему інформаційних сервісів "е-Ветеран". Партнером проєкту є офіс ОБСЄ в Україні.

Користувачі зможуть отримати усю необхідну інформацію про санаторно-курортні заклади, суб'єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які підтримують ветеранів.

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Дані можна отримати за допомогою смартфона, ПК чи ноутбука. Cервіс доступний 24/7.



Система сервісів "е-Ветеран" / Скриншот Мінвет

Чому це важливо

За даними Мінвет, сьогодні статус учасника бойових дій в Україні мають понад 405 000 людей. У відомстві переконані, що новий сервіс сприятиме більшій поінформованості ветеранської спільноти щодо пільг та послуг, а, крім того, значно покращить процедуру користування ними.

Сервіс "е-Ветеран" створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені роботою сервісу. Цього можна досягти лише отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації та зворотного зв’язку,

– сказала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

На думку координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена, впровадження системи полегшить складний "паперовий" процес отримання послуг.