Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію з п'яти одиниць відремонтованих танків T-72.

Церемонія передачі оновленої техніки відбулася за участі генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та директора "Київського бронетанкового заводу" Володимира Синявського.

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Зазначається, що модернізація техніки відбулася в межах державного оборонного замовлення й тривала два місяці. Найближчим часом планують передати ще п'ять одиниць техніки.

Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform

Що змінили

За словами директора "Київського бронетанкового заводу", внаслідок ремонтних робіт вдалося:

покращити технічні характеристики;

встановити двигун потужністю 840 кінських сил;

покращити ходову частину (гусениця танка Т-80);

встановити комплекс 9К120, що забезпечує можливість проводити стрільбу керованою ракетою "Комбат" на прицільну дальність 4 кілометри;

покращити оглядові прилади та динамічний захист завдяки системі "Ніж".

Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform

Наразі "Укроборонпром" очікує на затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік. Гендиректор концерну Юрій Гусєв висловив сподівання, що в ДОЗ на 2021 рік будуть "Оплоти", адже за тактико-технічними характеристиками вони є одними з найкращих у світі.

На виставці Ideks в Абу-Дабі під час переговорів ми говорили й про "Оплоти". І, безумовно, ці танки мають бути й у Збройних Силах,

– відзначив Гусєв.

Він підкреслив, що "Укроборонпром" готовий до виконання замовлення, однак потребу в таких танках має визначати Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони.

Крім того, наступного тижня "Укроборонпром" пообіцяв презентувати концепцію створення оборонно-промислового індустріального парку на базі "Київського бронетанкового заводу".