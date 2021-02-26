ЗСУ отримали п'ять модернізованих танків Т-72: фото
Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію з п'яти одиниць відремонтованих танків T-72.
Джерело:АрміяInform
Церемонія передачі оновленої техніки відбулася за участі генерального директора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та директора "Київського бронетанкового заводу" Володимира Синявського.
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Зазначається, що модернізація техніки відбулася в межах державного оборонного замовлення й тривала два місяці. Найближчим часом планують передати ще п'ять одиниць техніки.
Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform
Що змінили
За словами директора "Київського бронетанкового заводу", внаслідок ремонтних робіт вдалося:
- покращити технічні характеристики;
- встановити двигун потужністю 840 кінських сил;
- покращити ходову частину (гусениця танка Т-80);
- встановити комплекс 9К120, що забезпечує можливість проводити стрільбу керованою ракетою "Комбат" на прицільну дальність 4 кілометри;
- покращити оглядові прилади та динамічний захист завдяки системі "Ніж".
Модернізовані танки Т-72 / Фото АрміяInform
Наразі "Укроборонпром" очікує на затвердження державного оборонного замовлення на 2021 рік. Гендиректор концерну Юрій Гусєв висловив сподівання, що в ДОЗ на 2021 рік будуть "Оплоти", адже за тактико-технічними характеристиками вони є одними з найкращих у світі.
На виставці Ideks в Абу-Дабі під час переговорів ми говорили й про "Оплоти". І, безумовно, ці танки мають бути й у Збройних Силах,
– відзначив Гусєв.
Він підкреслив, що "Укроборонпром" готовий до виконання замовлення, однак потребу в таких танках має визначати Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони.
Державне підприємство "Київський бронетанковий завод"Бронетанковий ремонтний завод № 7 здійснює капітальний ремонт і модернізацію бронетанкової, інженерної та бойової техніки, виготовлення запасних частин для бронетанкової техніки й товарів для народного споживання. Завод спеціалізується на випуску БТР-3 та ремонті танків Т-72. Підприємство виконує військові замовлення Нацгвардії України та ЗСУ. Крім того, Київський бронетанковий завод працює над іноземними експортними контрактами. Входить до складу державного концерну "Укроборонпром".
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