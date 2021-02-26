Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" передало Вооруженным Силам Украины партию из пяти единиц отремонтированных танков T-72.

Церемония передачи обновленной техники состоялась при участии генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и директора "Киевского бронетанкового завода" Владимира Синявского.

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Отмечается, что модернизация техники состоялась в рамках государственного оборонного заказа и продолжалась два месяца. В ближайшее время планируется передать еще пять единиц техники.

Модернизированные танки Т-72 / Фото АрмияInform

Что изменили

По словам директора "Киевского бронетанкового завода", в результате ремонтных работ удалось:

улучшить технические характеристики;

установить двигатель мощностью 840 лошадиных сил;

улучшить ходовую часть (гусеница танка Т-80);

установить комплекс 9К120, что обеспечивает возможность проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 километра;

улучшить смотровые приборы и динамическая защита благодаря системе "Нож".

Модернизированные танки Т-72 / Фото АрмияInform

Сейчас "Укроборонпром" ожидает утверждения государственного оборонного заказа на 2021 год. Гендиректор концерна Юрий Гусев выразил надежду, что в ГОЗ на 2021 будут "Оплоты", ведь по тактико-техническим характеристикам они являются одними из лучших в мире.

На выставке Ideks в Абу-Даби во время переговоров мы говорили и об "Оплотах". И, безусловно, эти танки должны быть и в Вооруженных Силах,

– отметил Гусев.

Он подчеркнул, что "Укроборонпром" готов к выполнению заказа, однако потребность в таких танках должен определять Генеральный штаб ВСУ и Минобороны.

Кроме того, на следующей неделе "Укроборонпром" пообещал презентовать концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе "Киевского бронетанкового завода".