ВСУ получили пять модернизированных танков Т-72: фото
Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" передало Вооруженным Силам Украины партию из пяти единиц отремонтированных танков T-72.
Источник:АрміяInform
Церемония передачи обновленной техники состоялась при участии генерального директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и директора "Киевского бронетанкового завода" Владимира Синявского.
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Отмечается, что модернизация техники состоялась в рамках государственного оборонного заказа и продолжалась два месяца. В ближайшее время планируется передать еще пять единиц техники.
Модернизированные танки Т-72 / Фото АрмияInform
Что изменили
По словам директора "Киевского бронетанкового завода", в результате ремонтных работ удалось:
- улучшить технические характеристики;
- установить двигатель мощностью 840 лошадиных сил;
- улучшить ходовую часть (гусеница танка Т-80);
- установить комплекс 9К120, что обеспечивает возможность проводить стрельбу управляемой ракетой "Комбат" на прицельную дальность 4 километра;
- улучшить смотровые приборы и динамическая защита благодаря системе "Нож".
Модернизированные танки Т-72 / Фото АрмияInform
Сейчас "Укроборонпром" ожидает утверждения государственного оборонного заказа на 2021 год. Гендиректор концерна Юрий Гусев выразил надежду, что в ГОЗ на 2021 будут "Оплоты", ведь по тактико-техническим характеристикам они являются одними из лучших в мире.
На выставке Ideks в Абу-Даби во время переговоров мы говорили и об "Оплотах". И, безусловно, эти танки должны быть и в Вооруженных Силах,
– отметил Гусев.
Он подчеркнул, что "Укроборонпром" готов к выполнению заказа, однако потребность в таких танках должен определять Генеральный штаб ВСУ и Минобороны.
Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод"Бронетанковый ремонтный завод № 7 осуществляет капитальный ремонт и модернизацию бронетанковой, инженерной и боевой техники, изготовление запасных частей для бронетанковой техники и товаров для народного потребления. Завод специализируется на выпуске БТР-3 и ремонте танков Т-72. Предприятие выполняет военные заказы Нацгвардии Украины и ВСУ. Кроме того, Киевский бронетанковый завод работает над иностранными экспортными контрактами. Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
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