Українська приватна компанія Inguar представила концепт легкої тактичної бойової машини. Її підприємство розробить спеціально для військових.

Машина може бути десантована з літака, а ще має унікальну прохідність. Вона розрахована на 10 осіб, повідомляє Ukrainian Military Pages.

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Запропонований концепт компанія презентувала командуванню Десантно-штурмових військ ЗСУ. Крім цього, у Inguar планують виробити зразок для Сил Спецоперацій та Сухопутних військ ЗСУ.

Розробка конструкторсько-виробничого підприємства Inguar розганяється до 180 кілометрів на годину, а по бездоріжжю може їхати зі швидкістю до 100 кілометрів на годину.

Зверніть увагу! За словами розробників, підвіска автомобіля має витримувати падіння з 1,5-метрової висоти при повному завантаженні.

Платформа матиме відносно низьку вартість та широкий діапазон застосування. На транспортері можна перевозити особовий склад та вантажі, а також евакуювати поранених.



ЗСУ можуть отримати на озброєння нову тактичну бойову машину / Ілюстрація Inguar



Автомобіль може перевозити до 10 людей / Ілюстрація Inguar



Так виглядатиме тактична бойова машина, представлена для ЗСУ / Ілюстація Inguar

Бойову машину може буде обладнати мінометним протитанковим комплексом, протитанковим комплексом "Амулет" з двома ракетами, а також іншими видами озброєння.