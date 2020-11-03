Украинская частная компания Inguar представила концепт легкой тактической боевой машины. Предприятие разработает ее специально для военных.

Машина может быть десантируемая с самолета, а еще имеет уникальную проходимость. Она рассчитана на 10 человек, сообщает Ukrainian Military Pages.

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Предложенный концепт компания представила командованию десантно-штурмовой войск ВСУ. Кроме этого, в Inguar планируют произвести образец для Сил Спецопераций и Сухопутных войск ВСУ.

Разработка конструкторско-производственного предприятия Inguar разгоняется до 180 километров в час, а по бездорожью может ехать со скоростью до 100 километров в час.

Обратите внимание! По словам разработчиков, подвеска автомобиля имеет выдерживать падение с 1,5-метровой высоты при полной загрузке.

Платформа будет относительно низкой стоимости, она также будет иметь широкий диапазон применения. На транспортере можно перевозить личный состав и грузы, а также эвакуировать раненых.



ВСУ могут получить на вооружение новую тактическую боевую машину / Иллюстрация Inguar



Автомобиль может перевозить до 10 человек / Иллюстрация Inguar



Так будет выглядеть тактическая боевая машина, представленная для ВСУ / Иллюстрация Inguar

Боевую машину можно будет оборудовать минометным противотанковым комплексом, противотанковым комплексом "Амулет" с двумя ракетами, а также другими видами вооружения.