Нещодавно проєкт з виробництва безпілотних автомобілів AutoX представив сервіс RoboTaxi в Шанхаї. Стартап став потужним проривом у розвитку громадського транспорту найбільшого міста Китаю.

Безпілотне таксі вдалося протестувати журналісту BBC Робіну Бранту (Robin Brant). Він поділився своїми враженнями від поїздки, пише Trashbox.

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Особливості поїздки на RoboTaxi

За словами журналіста, RoboTaxi пересувається досить обережно і є безпечнішим, аніж безпілотник китайської компанії Baidu.

Журналіст підкреслив, що поїздка дещо нагадувала водіння учня, адже таксі майже повністю зупинялося перед світлофором на зелене світло, а потім проїжджало перехрестя вже на миготливий сигнал. Досить часто авто різко гальмувало на перехресті, лякаючи пішоходів.

Інвестиції, партнери та реалізація

Проєкту AutoX вдалося залучити 160 млн доларів на розвиток стартапу. Серед інвесторів і партнерів – великі корпорації Alibaba і Letzgo.

Примітно, що компанія Letzgo займається перевезеннями пасажирів і має штаб-квартиру в Шанхаї. На її рахунку близько 16 000 автомобілів в 18 містах Китаю.

Розробники повідомляють, що стартап надасть свою платформу AutoX Driver, а Letzgo візьме на себе операції, що стосуються створення автопарку безпілотних автомобілів. Співробітників компанії будуть навчати працювати з безпілотниками RoboTaxi центрі AutoX в Шанхаї.

Сьогодні близько 100 безпілотників вже пересуваються в районі Цзядін. Користувачі можуть замовити RoboTaxi за допомогою мобільного сервісу AutoNavi від Alibabа. Пасажир може спостерігати за тим, як автоматизоване таксі зчитує об'єкти, фіксує те, що відбувається і приймає рішення.