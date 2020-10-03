Недавно проект по производству беспилотных автомобилей AutoX представил сервис RoboTaxi в Шанхае. Стартап стал мощным прорывом в развитии общественного транспорта крупнейшего города Китая.

Беспилотное такси удалось протестировать журналисту BBC Робину Бранту (Robin Brant). Он поделился своими впечатлениям от поездки.

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Особенности поездки на RoboTaxi

По словам журналиста, RoboTaxi передвигается достаточно осторожно и является безопаснее, чем беспилотник китайской компании Baidu.

Журналист подчеркнул, что поездка несколько напоминала вождение ученика, так как такси почти полностью останавливалось перед светофором на зелёный свет, а затем проезжало перекресток уже на мигающий сигнал. Довольно часто авто резко тормозило на перекрестке, пугая пешеходов.

Инвестиции, партнеры и реализация проекта

Проекту AutoX удалось привлечь 160 млн долларов на развитие стартапа. Среди инвесторов и партнеров – крупнейшие корпорации Alibaba и Letzgo.

Примечательно, что компания Letzgo занимается перевозками пассажиров и имеет штаб-квартиру в Шанхае. На ее счету около 16 000 автомобилей в 18 городах Китая.

Разработчики сообщают, что стартап предоставит свою платформу AutoX Driver, а Letzgo возьмет на себя операции, что касаются создания автопарка беспилотных автомобилей. Сотрудников компании будут обучать работе с беспилотниками RoboTaxi в центре AutoX в Шанхае.

Сегодня около 100 беспилотников уже передвигаются в районе Цзядин. Пользователи могут заказать RoboTaxi через мобильный сервис AutoNavi от Alibabа. Пассажир может наблюдать за тем, как автоматизированное такси считывает объекты, фиксирует происходящее и принимает решения.