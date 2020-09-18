Голландський вчений Боб Хендрікс створив унікальну труну. Вона виготовлена з міцелію грибів, який допомагає тілам швидше розкладатися, водночас покращуючи навколишній ґрунт.

Ідея використовувати гриби для виготовлення труни з'явилася у Хендрікса у 2019 році під час Голландського тижня дизайну, повідомляє Dezeen.

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Там він представляв свій унікальний проєкт – "живий дім", виготовлений з міцелію. До нього підійшла дівчинка і запитала: "А якщо моя бабуся помре? Чи можу я просто залишити її там?". Згодом науковець почав працювати над втіленням такої можливості в реальність.

Довідка. Міцелій – це ниткоподібна частина гриба, яка зазвичай росте під землею. Його функція – живити гриб, виділяючи ферменти, що розщеплюють біологічні полімери. Ті є сприяють розкладанню та вивільненню вуглекислого газу назад в атмосферу.

Боб Хендрікс є науковим співробітником Технологічного університету Дельфта. Він сподівається, що його винахід зможе створити систему "замкненого циклу" та компенсувати частину шкоди, завданої людиною Землі.

Розробник називає труну з міцелію грибів "живим коконом". Вона активно сприяє процесу розкладання тіла після смерті та видаляє з землі токсичні речовини, створюючи кращі умови для росту нових рослин.

"Живий кокон" дозволяє людям знову стати єдиним цілим з природою і збагачувати ґрунт, а не забруднювати його,

– наголосив Хендрікс.

"Міцелій постійно шукає відходи для перетворення в поживні речовини для навколишнього середовища. Те саме робить із токсичними речовинами, зокрема з нафтою, пластмасою та металом", – пояснив Хендрікс.

За його словами, міцелій використовували в Чорнобилі, його використовують у Роттердамі для очищення ґрунту, а деякі фермери також застосовують його, аби "оздоровити" землю.

Як виглядає "живий кокон" для поховання: фото Dezeen

Для вирощування труни з міцелію потрібен приблизно тиждень. А для того, аби тіло загиблого повністю розклалося – до 3 років. Для порівняння, при похованні у звичайних трунах цей термін сягає 10 років.

Довідка. Компанія Хендрікса вже виготовила 10 трун, вартістю 1250 євро. Науковець сподівається, що ціна значно зменшиться, коли зросте попит на його винахід.

Подальші плани команди Хендрікса

Згідно з дослідженнями американської біотехнологічнї компанії Ecovative, сама труна всмоктується в землю протягом 30 – 45 днів за звичайних голландських ґрунтових умов. Команда Хендрікса ще не повністю перевірила вплив труни на якість ґрунту.

Ми хочемо точно знати, який внесок це робить для ґрунту. Оскільки це допоможе нам переконати місцеві муніципалітети в майбутньому перетворити забруднені території на здорові ліси, використовуючи наше тіло як поживні речовини,

– підкреслив вчений.

Наразі Хендрікс та його напарники працюють з грибами, які випромінюють світло (біолюмінесцентними). Вони прагнуть знайти спосіб змусити їх рости з труни через ґрунт, аби позначити, де поховане тіло. Їх можна буде використовувати замість квітів або лампадок, які люди зазвичай кладуть на могилу.