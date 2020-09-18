Голландский ученый Боб Хендрикс создал уникальный гроб. Он изготовленен ​​из мицелия грибов, который помогает телам скорее разлагаться, одновременно улучшая окружающий грунт.

Идея использовать грибы для изготовления гроба появилась в Хендрикса в 2019 году во время Голландского недели дизайна, сообщает Dezeen.

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Там он представлял свой уникальный проект – "живой дом", изготовленный из мицелия. К нему подошла девочка и спросила: "А если моя бабушка умрет? Могу ли я просто оставить ее там?". Впоследствии ученый начал работать над воплощением такой возможности в реальность.

Справка. Мицелий – это нитевидная часть гриба, которая обычно растет под землей. Его функция – питать гриб, выделяя ферменты, расщепляющие биологические полимеры. Они способствуют разложению и высвобождению углекислого газа обратно в атмосферу.

Боб Хендрикс является научным сотрудником Технологического университета Дельфта. Он надеется, что его изобретение сможет создать систему "замкнутого цикла" и компенсировать часть ущерба, нанесенного человеком земли.

"Живой кокон" позволяет людям снова стать единым целым с природой и обогащать почву, а не загрязнять его,

– отметил Хендрикс.

Разработчик называет гроб с мицелия грибов "живым коконом". Он активно способствует процессу разложения тела после смерти и удаляет с земли токсичные вещества, создавая лучшие условия для роста новых растений.

"Мицелий постоянно ищет отходы для преобразования в питательные вещества для окружающей среды. То же самое делает с токсичными веществами, в частности с нефтью, пластмассой и металлом", – пояснил Хендрикс.

По его словам, мицелий использовали в Чернобыле, его используют в Роттердаме для очистки почвы, а некоторые фермеры также применяют его, чтобы "оздоровить" землю.

Как выглядит "живой кокон" для захоронения фото Dezeen

Для выращивания гроба с мицелия нужен примерно неделю. А для того, чтобы тело погибшего полностью разложилось – до 3 лет. Для сравнения, при захоронении в обычных гробах этот срок достигает 10 лет.

Справка. Компания Хендрикса уже изготовила 10 гробов, стоимостью 1250 евро. Ученый надеется, что цена значительно уменьшится, когда вырастет спрос на его изобретение.

Дальнейшие планы команды Хендрикса

Согласно исследованиям американской биотехнологической компании Ecovative, сама гроб всасывается в землю в течение 30 – 45 дней при обычных голландских грунтовых условий. Команда Хендрикса еще не полностью проверила влияние гроба на качество почвы.

Мы хотим точно знать, какой вклад это делает для почвы. Поскольку это поможет нам убедить местные муниципалитеты в будущем превратить загрязненные территории на здоровые леса, используя наше тело как питательные вещества,

– подчеркнул ученый.

Сейчас Хендрикс и его напарники работают с грибами, которые излучают свет (биолюминесцентные). Они стремятся найти способ заставить их расти из гроба через почву, чтобы обозначить, где похоронено тело. Их можно будет использовать вместо цветов или свечей, которые люди обычно кладут на могилу.