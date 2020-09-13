Австрійські вчені придумали, чим замінити традиційну шкіру. Їхня ідея значно дешевша та не шкодить екології, вона полягає у використанні грибів.

Екологічна ціна виробництва шкіри стала серйозною проблемою, пише New Аtlas.

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Адже окрім екологічної шкоди від вирощування тварин, для її обробки потрібно багато небезпечних хімічних речовин.

Довідка. Для виготовлення альтернативного матеріалу використовують грибницю – біомасу, отриману з грибів. Це – ниткоподібні нарости гриба, які зазвичай ростуть під землею.

Ідея використання грибниці як основи для виробництва матеріалів – не нова. Ще в 1950-х роках виробники паперу виявили полімер (хітин), який міститься в клітинних стінках грибів. Ці сполуки використовували для створення всього: від будівельних матеріалів до модного текстилю.

Сумка, виготовлена ​​з використанням шкіри, отриманої з грибниці / Фото Bolt Threads



Так виглядає шкіра, виготовлена з грибів / Фото Antoni Gandia

Переваги "грибного текстилю"

Науковці зауважили: прихильники сталого розвитку часто обирають альтернативні форми шкіри. Зокрема – синтетичну, яку називають "веганський текстиль". Проте і щодо цього матеріалу є питання: він не розкладається, а при його виробництві також використовують токсичні речовини.

Кількість компаній, які виготовляють шкіру на основі грибів, зростає. Це свідчить про те, що новий матеріал зіграє важливу роль на ринку тканин у майбутньому,

– вважає австрійський вчений Александр Бісмарк.

Вчені також підкреслили, що "грибна шкіра" долає етичні проблеми, які виникають при використанні шкіри тваринного походження, а також екологічні, які стосуються її синтетичного замінника.