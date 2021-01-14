Проєкт реалізували за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Експозицію для 3-D музею створив Народний художник України Анатолій Гайдамака, повідомляє пресслужба музею у Facebook.

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Віртуальна подорож надасть туристам можливість:

Щоб відвідати музей, необхідно перейти за посиланням.

Довідка

Національний музей космонавтики ім. С. П. Корольова розташований у Житомирі – на батьківщині українського радянського вченого у галузі ракетобудування та космонавтики – Сергія Павловича Корольова. До складу музею входить: меморіальний будинок-музей Сергія Корольова; експозиція "Космос", сховище фондів та планетарій (на етапі розробки).