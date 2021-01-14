У Житомирі створили віртуальний 3D-тур Музеєм космонавтики: деталі
Українцям та іноземним туристам пропонують відвідати віртуальний 3D-тур Національним музеєм космонавтики імені Сергія Корольова у Житомирі. Ідея виникла через карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19.
Проєкт реалізували за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Експозицію для 3-D музею створив Народний художник України Анатолій Гайдамака, повідомляє пресслужба музею у Facebook.
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Чим цікава мандрівка?
Віртуальна подорож надасть туристам можливість:
- відчути себе підкорювачами космічних глибин;
- пройти під величезним космічним кораблем;
- роздивитися уламки метеорита та місячний ґрунт;
- дізнатися, чим харчувалися космонавти.
Як відвідати музей?
Щоб відвідати музей, необхідно перейти за посиланням.
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