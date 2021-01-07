Мережу зворушила історія літньої біженки з Північної Кореї, яка вперше за 70 років змогла "відвідати" будинок свого дитинства, а точніше – його віртуальну версію.

Чому Х'юн Мі втекла з Пхеньяна

Х'юн Мі було 13, коли вона разом із батьками та 5 братами та сестрами втекла з Пхеньяна від боїв. Війська наближалися до північнокорейської столиці, і її сім'я планувала сховатися на Півдні, пише CNN.

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Я думала, що втікаємо на тиждень, але цей тиждень розтягнувся на 70 років,

– прокоментувала Х'юн, якій вже виповнилося 83.

Уряд Південної Кореї сподівається, що новий VR-проєкт допоможе літнім північнокорейським біженцям. Адже вони побоюються, що так і не встигнуть знову побачити свою батьківщину.

Довідка. Х'юн Мі – відома співачка з Південної Кореї. Вона стала першою північнокорейською біженкою, яка здійснила віртуальну екскурсію батьківщиною.

Війна розлучала рідних

Таких людей, які втекли з Північної Кореї під час Корейської війни в 1950-х роках, є тисячі. Багато хто з них опинився у Південній Кореї, деякі зараз проживають у Китаї та Росії.

Як розповіла Х'юн, багато північнокорейських жінок залишалися охороняти свої будинки. Їхні чоловіки та діти тікали, адже боялись, що загинуть від рук китайських солдатів. Вважали, що вони рідше вбивають жінок.

Її сім'я залишила вдома під опікою бабусі 2 молодших сестер – віком 6 і 9 років. Обидві країни згодом дозволили деяким сім'ям короткі зустрічі. Проте більшість тих, кого розлучила війна, так і не змогли побачитися.

Детальніше про проєкт

Аби допомогти біженцям з Південної Кореї здійснити їхню найзаповітнішу мрію, Міністерство об'єднання Південної Кореї звернулося до Червоного Хреста.

Організація почала співпрацю з Ан Хьо-джин, виконавчим директором VR-компанії Tekton Space. Разом вони створили проєкт, який зміг показати біженцям рідні місця.



Віртуальна подорож Х'юн Мі / Скриншот з відео CNN



Віртуальний будинок Х'юн Мі у Пхеньяні / Фото надане Міністерством об'єднання

Як це вдалося? Компанія Tekton Space розпитала Х'юн про яскраві моменти з її дитинства. В цей час дизайнер створював ескіз на основі почутого, а жінка перевіряла, чи відповідає малюнок спогадам. Потім ескізи перетворили на тривимірні проєкти. Як розповів 3D-дизайнер Маун Чен Сік, спочатку він дуже переживав, чи вдасться відтворити почуте. Але коли Х'юн оділа VR-гарнітуру, то не змогла стримати емоцій. "Я доїхала до Північної Кореї!", – вигукнула вона.

Ескіз 3D-дизайнера на основі спогадів Хен Мі / Фото надане Міністерством об'єднання

Офіційних підрахунків північнокорейських біженців у Південній Кореї не існує. Але за даними Міністерства об'єднання, з 1988 року для зустрічі з сім'єю на Півночі зареєструвалися 133 тисячі людей.