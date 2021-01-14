Украинским и иностранным туристам предлагают посетить виртуальный 3D-тур по Национальному музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Идея возникла из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Проект реализовали при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Экспозицию для 3-D музея создал Народный художник Украины Анатолий Гайдамака, сообщает пресс-служба музея в Facebook.

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Чем интересно путешествие?

Виртуальное путешествие предоставит туристам возможность:

почувствовать себя покорителями космических глубин;

пройти под огромным космическим кораблем;

рассмотреть обломки метеорита и лунный грунт;

узнать, чем питались космонавты.

Как посетить музей?

Чтобы посетить музей, необходимо перейти по ссылке.

Справка

Национальный музей космонавтики им. С. П. Королева расположен в Житомире – на родине украинского советского ученого в области ракетостроения и космонавтики – Сергея Павловича Королева. В состав музея входит: мемориальный дом-музей Сергея Королева; экспозиция "Космос", хранилище фондов и планетарий (на этапе разработки).