В Житомире создали виртуальный 3D-тур Музеем космонавтики: детали
Украинским и иностранным туристам предлагают посетить виртуальный 3D-тур по Национальному музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире. Идея возникла из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
Проект реализовали при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Экспозицию для 3-D музея создал Народный художник Украины Анатолий Гайдамака, сообщает пресс-служба музея в Facebook.
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Чем интересно путешествие?
Виртуальное путешествие предоставит туристам возможность:
- почувствовать себя покорителями космических глубин;
- пройти под огромным космическим кораблем;
- рассмотреть обломки метеорита и лунный грунт;
- узнать, чем питались космонавты.
Как посетить музей?
Чтобы посетить музей, необходимо перейти по ссылке.
Справка
Национальный музей космонавтики им. С. П. Королева расположен в Житомире – на родине украинского советского ученого в области ракетостроения и космонавтики – Сергея Павловича Королева. В состав музея входит: мемориальный дом-музей Сергея Королева; экспозиция "Космос", хранилище фондов и планетарий (на этапе разработки).
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