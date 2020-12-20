Вчені прогнозують утворення нового суперконтиненту на Землі. Мовиться про далеке майбутнє – це може статися щонайменше через 200 мільйонів років та серйозно вплине на клімат.

Такі висновки науковці представили 8 грудня на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу (AGU), повідомляє Live Science.

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Вчені дослідили два сценарії

Згідно з першим, приблизно через 200 мільйонів років майже всі континенти перемістяться у Північну півкулю, у Південній залишиться лише Антарктида.

майже всі континенти перемістяться у Північну півкулю, у Південній залишиться лише Антарктида. Інший прогноз передбачає, що через 250 мільйонів років навколо екватора утвориться суперконтинент, який поширюватиметься на обидві півкулі.

Для обох варіантів дослідники підрахували вплив на глобальний клімат. Зокрема виявили: якщо континенти об'єднаються на Півночі, а місцевість там буде гірською, температура буде значно нижчою, ніж при інших сценаріях.

Цікаво! На думку науковців, це може викликати новий льодовиковий період на Землі, який триватиме щонайменше 100 мільйонів років.

Суперконтиненти на Землі

Варто зауважити, що материки Землі не завжди виглядали так, як сьогодні. Протягом останніх 3 мільярдів років континенти спочатку скупчувались, утворюючи величезні суперконтиненти, а потім розпадалися.

Таким суперконтинентом, наприклад, приблизно 200 – 300 мільйонів років тому була Пангея. Вона охоплювала території, які зараз є Африкою, Європою, Північною Америкою та Південною Америкою.

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Перед цим був суперконтинент Родінія, який утворився 1,1 мільярда років тому і розпався близько 750 мільйонів років тому. Ще раніше – Нуна, що існував в період від 1,8 до 1,5 мільярдів років тому.