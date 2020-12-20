На Землі з'явиться новий суперконтинент: коли та як це може статися
Вчені прогнозують утворення нового суперконтиненту на Землі. Мовиться про далеке майбутнє – це може статися щонайменше через 200 мільйонів років та серйозно вплине на клімат.
Такі висновки науковці представили 8 грудня на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу (AGU), повідомляє Live Science.
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Вчені дослідили два сценарії
- Згідно з першим, приблизно через 200 мільйонів років майже всі континенти перемістяться у Північну півкулю, у Південній залишиться лише Антарктида.
- Інший прогноз передбачає, що через 250 мільйонів років навколо екватора утвориться суперконтинент, який поширюватиметься на обидві півкулі.
Для обох варіантів дослідники підрахували вплив на глобальний клімат. Зокрема виявили: якщо континенти об'єднаються на Півночі, а місцевість там буде гірською, температура буде значно нижчою, ніж при інших сценаріях.
Суперконтиненти на Землі
Варто зауважити, що материки Землі не завжди виглядали так, як сьогодні. Протягом останніх 3 мільярдів років континенти спочатку скупчувались, утворюючи величезні суперконтиненти, а потім розпадалися.
Таким суперконтинентом, наприклад, приблизно 200 – 300 мільйонів років тому була Пангея. Вона охоплювала території, які зараз є Африкою, Європою, Північною Америкою та Південною Америкою.
Як розпадалася Пангея: дивіться відео ArcGIS
Перед цим був суперконтинент Родінія, який утворився 1,1 мільярда років тому і розпався близько 750 мільйонів років тому. Ще раніше – Нуна, що існував в період від 1,8 до 1,5 мільярдів років тому.
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