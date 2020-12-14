Данське архітектурне бюро Bjarke Ingels Group представило проєкт плавучого міста BiodiverCity. Його зведуть в малайзійському штаті Пенанге. Новітнє екомісто складатиметься з декількох штучних островів, з'єднаних між собою.

Острови стануть культурними, діловими та житловими центрами BiodiverCity, розповідає Yako Design.

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Як виглядатиме інноваційне місто-архіпелаг BiodiverCity у Малайзії / Фото Bjarke Ingels Group

Інфраструктура міста

Місто-архіпелаг включатиме:

понад 4,5 кілометри пляжів;

майже 25 кілометрів набережної;

242 гектари парків.

Острови, з яких складатиметься інноваційне місто, розділять на райони, де проживатиме до 16 000 осіб на території від 20 до 200 гектарів. Розробники підкреслюють, що на островах функціонуватимуть автономні судна та інші види транспорту. Так, місто буде абсолютно вільним від автомобілів, а також – стане комфортним та безпечним для пішоходів.

Місто інтегрують у мережу SMART, за допомогою якої жителі отримуватимуть інформацію про споживання енергії в режимі реального часу. Це дозволить спільноті ухвалювати зважені рішення, пов'язані зі сталим розвитком.

Інноваційне місто-архіпелаг BiodiverCity у Малайзії / Фото Bjarke Ingels Group

Крім того, з метою захисту тварин архітектори передбачили навіси, водні шляхи та тротуари.

Як будуватимуть інноваційне місто?

Будівництво міста-архіпелагу буде відбуватися за участі приватних компаній – Hijjas, Knight Frank та Ernst and Young. Для зменшення негативного впливу на довкілля розробники планують побудувати більшість будівель зі збірних конструкцій, бамбуку, малазійської деревини й "зеленого бетону", що виробляється з вторсировини, а також – застосують друк на 3D-принтері.

Майбутнє місто-архіпелаг BiodiverCity у Малайзії / Фото Bjarke Ingels Group

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Якщо Пенанг визначається його багатим культурним розмаїттям і багатим біорізноманіттям, ми хотіли б представити BiodiverCity як архіпелаг, де вони можуть співіснувати в створеній людиною екосистемі, а не заважаючи один одному,

– зазначив засновник компанії Bjarke Ingels Group Бьярке Інгельс.

Проєкт інноваційного міста-архіпелагу BiodiverCity у Малайзії / Фото Bjarke Ingels Group