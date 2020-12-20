На Земле появится новый суперконтинент: когда и как это может произойти
Ученые прогнозируют образования нового суперконтинента на Земле. Говорится о далеком будущем – это может произойти минимум через 200 миллионов лет и серьезно повлияет на климат.
Такие выводы ученые представили 8 декабря на ежегодной встрече Американского геофизического союза (AGU), сообщает Live Science.
Интересно В Малайзии построят плавучий город-архипелаг: впечатляющие фото инновационного проекта
Ученые исследовали два сценария
- Согласно первому, примерно через 200 миллионов лет почти все континенты переместятся в Северное полушарие, в Южном останется только Антарктида.
- Другой прогноз предполагает, что через 250 миллионов лет вокруг экватора образуется суперконтинент, который будет распространяться на оба полушария.
Для обоих вариантов исследователи подсчитали влияние на глобальный климат. В частности обнаружили: если континенты объединятся на Севере, а местность там будет горной, температура будет значительно ниже, чем при других сценариях.
Суперконтиненты на Земле
Стоит заметить, что материки Земли не всегда выглядели так, как сегодня. В течение последних 3 миллиардов лет континенты сначала скапливались, образуя огромные суперконтиненты, а потом распадались.
Таким суперконтинент, например, примерно 200 – 300 миллионов лет назад была Пангея. Она охватывала территории, которые сейчас Африкой, Европой, Северной Америкой и Южной Америкой.
Как распадалась Пангея: смотрите иллюстрацию ArcGIS
Перед этим был суперконтинент Родиния, который образовался 1,1 миллиарда лет назад и распался около 750 миллионов лет назад. Еще раньше – Нуна, существовавший в период от 1,8 до 1,5 миллиарда лет назад.
Поделиться новостью
-
На Земле появится новый суперконтинент: когда и как это может произойти20 декабря 2020 , 18:15
-
Как Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – совет от CEO ДТЭК Максима Тимченка17 декабря 2020 , 12:57
-
Украинские самолеты вооружат ракетными комплексами "Нептун": детали16 декабря 2020 , 20:15