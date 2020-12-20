Ученые прогнозируют образования нового суперконтинента на Земле. Говорится о далеком будущем – это может произойти минимум через 200 миллионов лет и серьезно повлияет на климат.

Такие выводы ученые представили 8 декабря на ежегодной встрече Американского геофизического союза (AGU), сообщает Live Science.

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Ученые исследовали два сценария

Согласно первому, примерно через 200 миллионов лет почти все континенты переместятся в Северное полушарие, в Южном останется только Антарктида.

Другой прогноз предполагает, что через 250 миллионов лет вокруг экватора образуется суперконтинент, который будет распространяться на оба полушария.

Для обоих вариантов исследователи подсчитали влияние на глобальный климат. В частности обнаружили: если континенты объединятся на Севере, а местность там будет горной, температура будет значительно ниже, чем при других сценариях.

Интересно! По мнению ученых, это может вызвать новый ледниковый период на Земле, который продлится минимум 100 миллионов лет.

Суперконтиненты на Земле

Стоит заметить, что материки Земли не всегда выглядели так, как сегодня. В течение последних 3 миллиардов лет континенты сначала скапливались, образуя огромные суперконтиненты, а потом распадались.

Таким суперконтинент, например, примерно 200 – 300 миллионов лет назад была Пангея. Она охватывала территории, которые сейчас Африкой, Европой, Северной Америкой и Южной Америкой.

Как распадалась Пангея: смотрите иллюстрацию ArcGIS​

Перед этим был суперконтинент Родиния, который образовался 1,1 миллиарда лет назад и распался около 750 миллионов лет назад. Еще раньше – Нуна, существовавший в период от 1,8 до 1,5 миллиарда лет назад.