Натуральні дезодоранти Fussy складаються з футляра, виготовленого з переробленого пластику, та змінного картриджу. Після того, як заправка закінчиться, можна вставити іншу.

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Дезодорант з переробленого пластику Fussy / Фото Blond

Про розробку

Систему розроблена лондонською студією Blond. Компанія пропонує користувачам оформити підписку, аби отримувати додаткові картриджі для дозаправки поштою. Головна мета – заохотити клієнтів назавжди відмовитися від одноразових дезодорантів, пропонуючи чудовий сервіс та зручність. Таким чином, продукт має більше шансів бути стійким у довгостроковій перспективі.

Засновник студії Джеймс Мелія вважає, що така модель підписки ідеально підходить для сектору споживчих товарів (FMCG), на який зараз припадає величезна кількість пластикових відходів.

Дезодорант з переробленого пластику Fussy / Фото Blond

Розробники вивчали різні матеріали, перш ніж обрати перероблений пластик. "Перероблена пластмаса видалася найбільш слушним матеріалом, оскільки вона перешкоджає потраплянню відходів на звалище, має чудову міцність і, зрештою, може бути легко перероблена", – зауважив Мелія.

Fussy спроєктовано з урахуванням максимальної зручності й естетичності. Дезодорант має плавну форму, яка зручно лягає в руку. "Струнка" форма футляру дозволяє Blond надсилати продукт й додаткові картриджі клієнтам поштою.

Дезодорант з переробленого пластику Fussy / Фото Blond

Футляри доступні в різних кольорах: пудрово-бежевому, небесно-блакитному, м'ятно-зеленому, вогняно-помаранчевому та океанічно-синьому.