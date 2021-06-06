Натуральные дезодоранты Fussy состоят из футляра, изготовленного из переработанного пластика, и cменного картриджа. После того как заправка закончится, можно вставить другую.

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Дезодорант из переработанного пластика Fussy / Фото Blond

О разработке

Система разработана лондонской студией Blond. Компания предлагает пользователям оформить подписку, чтобы получать дополнительные картриджи для дозаправки по почте. Главная цель – призвать клиентов навсегда отказаться от одноразовых дезодорантов, предлагая превосходный сервис и удобство. Таким образом, продукт имеет больше шансов быть устойчивым в долгосрочной перспективе.

Основатель студии Джеймс Мелия считает, что такая модель подписки идеально подходит для сектора потребительских товаров (FMCG), на который сейчас приходится огромное количество пластиковых отходов.

Дезодорант из переработанного пластика Fussy / Фото Blond

Разработчики изучали различные материалы, прежде чем выбрать переработанный пластик. "Переработанная пластмасса оказалась наиболее подходящим материалом, поскольку она препятствует попаданию отходов на свалку, имеет превосходную прочность и, наконец, может быть легко переработана", – отметил Мелия.

Fussy спроектирован с учетом максимального удобства и эстетичности. Дезодорант имеет плавную форму, которая удобно ложится в руку. "Стройная" форма футляра позволяет Blond отправлять продукт и дополнительные картриджи клиентам по почте.

Дезодорант из переработанного пластика Fussy / Фото Blond

Футляры доступны в различных цветах: пудровый-бежевом, небесно-голубом, мятно-зеленом, огненно-оранжевом и океанически-синем.