Їх виготовляють безпосередньо в Україні. Такі пакети сертифіковані для домашнього компостування. У їхньому складі взагалі немає пластику.

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Зберігати пакети із  кукурудзяного крохмалю можна до 1,5 роки. Аби почався процес розкладання, їм необхідний кисень, волога, а також бактерії.

Що відомо про COOLECO

Компанію заснували у лютому 2018 року у Києві. Кожного місяця 5% від прибутку там передають на благодійність. У 2020, наприклад, допомагали безхатченкам.

Ми хочемо зробити світ, який нас оточує, кращим. Показати, як ще можна піклуватися про себе, про своє майбутнє та про майбутнє нашої планети,
– мовиться на їхньому сайті.

Загалом COOLECO позиціює себе як бренд, який пропонує альтернативу пластиковим речам у повсякденному житті українців.

Що ще можна придбати у COOLECO:

  • дощовики із картопляного крохмалю;
  • етичні презервативи;
  • натуральні жуйки;
  • лаки для нігтів та засоби для його зняття;
  • термочашки та пляшки;
  • бамбукові стакани;
  • соломинки;
  • мішечки для покупок, авоськи та шопери;
  • й навіть екологічну зубну нитку. 

Заборона пластикових пакетів в Україні

Зазначимо, що 1 червня нардепи підтримали законопроєкт, покликаний врегулювати розповсюдження та обіг пластикових пакетів в Україні.

Він передбачає заборону на розповсюдження певних видів пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Порушникам доведеться заплатити штраф – від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо ж трапилося вже не вперше, відповідна сума зростає до 3 400 – 8 500 гривень.

Заборона пластикових пакетів
Заборона пластикових пакетів – що відомо / Інфографіка 24 каналу