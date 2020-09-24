Відповідний проєкт розробила французька архітектурна студія Rescubika, повідомляє Archinect News.

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Проєкт житлового хмарочоса передбачає, що він матиме 36 вітрових турбін, 1 600 дерев, 24 500 квадратних метрів зелених стін та 7 000 квадратних метрів фотоелектричних фасадів.

Цікаво! Проєкт отримав назву Mandragore. Мандрагора – це рослина, оповита численними легендами. Це спричинено тим, що її форма часто нагадує людський силует, з руками і ногами.

За задумом Rescubika, своєю звивистою архітектурою споруда символізуватиме відносини людства з природою. А також нагадуватиме про те, що потрібно берегти навколишнє середовище. Головна мета Mandragore New York – поглинати більше вуглекислого газу, ніж виділяти.

Як виглядатиме хмарочос Mandragore New York / Ілюстрація Rescubika



У проєкті також присутня концепція "енергетичної поміркованості". Вона передбачає скорочення споживання енергії завдяки зміні способу життя. Це проявляється, зокрема, в обмеженні виробництва та споживання товарів і послуг.

Мешканці Mandragore могли б працювати з дому, адже у кожній квартирі буде кабінет. Це допомогло б зменшити приміський трафік,

– пояснили архітектори Rescubika.

За їх словами, будівля покликана стати частиною "міста майбутнього", яке позитивно взаємодіятиме з людиною. До того ж, проєкт враховуватиме вуглецевий слід, який повинен стати "нульовим" до 2050 року

Довідка. Вуглецевий слід – це сукупна кількість усіх парникових газів, які утворюються внаслідок діяльності окремої людини, будівлі, організації, міста, тощо.