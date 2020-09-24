На острові Рузвельта, що у Нью-Йорку, планують побудувати 737-метрову житлову будівлю на 160 поверхів. Вона може стати найвищим "зеленим" хмарочосом у світі.
Відповідний проєкт розробила французька архітектурна студія Rescubika, повідомляє Archinect News.
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Проєкт житлового хмарочоса передбачає, що він матиме 36 вітрових турбін, 1 600 дерев, 24 500 квадратних метрів зелених стін та 7 000 квадратних метрів фотоелектричних фасадів.