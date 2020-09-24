Соответствующий проект разработала французская архитектурная студия Rescubika, сообщает Archinect News.

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Проект жилого небоскреба предусматривает, что он будет иметь 36 ветровых турбин, 1 600 деревьев, 24 500 квадратных метров зеленых стен и 7000 квадратных метров фотоэлектрических фасадов.

Интересно! Проект получил название Mandragore. Мандрагора – это растение, окутана многочисленными легендами. Это вызвано тем, что ее форма часто напоминает человеческий силуэт, с руками и ногами.

По замыслу Rescubika, своей извилистой архитектурой сооружение символизировать отношения человечества с природой. А также напоминать о том, что нужно беречь окружающую среду. Главная цель Mandragore New York – поглощать больше углекислого газа, чем выделять.

Как будет выглядеть небоскреб Mandragore New York / Иллюстрация Rescubika



В проекте также присутствует концепция "энергетической умеренности". Она предусматривает сокращение потребления энергии благодаря изменению образа жизни. Это проявляется, в частности, в ограничении производства и потребления товаров и услуг.

Жители Mandragore могли бы работать из дома, ведь в каждой квартире будет кабинет. Это помогло бы уменьшить пригородный трафик,

– объяснили архитекторы Rescubika.

По их словам, здание призвано стать частью "города будущего", которое будет положительно взаимодействовать с человеком. К тому же, проект будет учитывать углеродный след, который должен стать "нулевым" до 2050 года

Справка. Углеродный след – это совокупное количество всех парниковых газов, которые образуются в результате деятельности отдельного человека, здания, организации, города и тому подобное.