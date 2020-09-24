На острове Рузвельта, что в Нью-Йорке, планируют построить 737-метровое жилое здание на 160 этажей. Оно может стать самым высоким "зеленым" небоскребом в мире.
Соответствующий проект разработала французская архитектурная студия Rescubika, сообщает Archinect News.
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Проект жилого небоскреба предусматривает, что он будет иметь 36 ветровых турбин, 1 600 деревьев, 24 500 квадратных метров зеленых стен и 7000 квадратных метров фотоэлектрических фасадов.