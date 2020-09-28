Чим тепліше стає на Землі, тим швидше Антарктика втрачає лід – з часом більша його частина зникне назавжди. Такого висновку дійшли науковці Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін.

Анімація, яку вони створили, демонструє, як при постійному зростанні температури лід Антарктики танутиме у довгостроковій перспективі. Відповідне відео з'явилося на ютуб-каналі Potsdam Institute.

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Згідно з дослідженням вчених, наслідки зміни клімату можуть бути руйнівними для прибережних міст світу (від Лондона до Мумбай та від Нью-Йорка до Шанхаю), а також об'єктів культурної спадщини.

Довідка. Якщо температура підніметься на понад 4°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем, рівень моря підніметься на 6 метрів. Якщо ж температура зросте на понад 10°C, Антарктика може повністю залишитися без льоду.

"Поки нам бракує всебічного аналізу стабільності крижаного шару Антарктики при різних масштабах глобального потепління. Але ми хочемо показати, що є безліч температурних порогів, за якими втрати льоду – незворотні", – підкреслили науковці.

Вчені показали, як Антарктика виглядатиме без льоду​: відео Potsdam Institute.

Дослідження показує: якщо Паризька угода не буде дотримана, довгостроковий вплив Антарктиди на рівень моря різко зросте і перевищить аналогічний вплив усіх інших джерел.

Що передбачає Паризька угода? Її головна мета – не допустити зростання глобальної середньої температури на більше ніж 2°C відносно показників доіндустріальної епохи. Ймовірно, мовиться про 1750-ті роки, коли Європу охопила промислова революція. Тоді людство почало спалювати багато викопного палива, наслідком таких дій стали зміни клімату.



За понад 250 років глобальна середня температура поступово зростала. Американські дослідники припустили, що у 2015 році вона вперше зросла на більш ніж 1°C порівняно з доіндустріальним періодом. Друга мета договору полягає у зменшенні викидів парникових газів у атмосферу до нульового рівня впродовж другої половини ХХІ століття.

Коли такі прогнози можуть стати реальністю

Директор Центру полярних спостережень і моделювання Лідського університету Ендрю Шепард прокоментував дослідження своїх колег. На його думку, такий сценарій цілком реальний для Антарктики. Проте це не те, з чим людству доведеться зіштовхнутися найближчим часом.

Це довгострокові прогнози того, скільки льоду Антарктика втратить, можливо, через 150 тисяч років. Це попередження, що танення – процес незворотній. Адже ми не зможемо охолодити нашу планету. Час діяти саме зараз,

– наголосив він.

Дослідники пояснили: відновити Антарктику та запобігти підвищенню рівня моря може лише повернення до доіндустріальних процесів. Проте це неможливо, тож залишається хіба сподіватися, що вдасться зберегти хоча б трохи нижчу температуру. Це зможе зупинити погіршення ситуації.