Через глобальне потепління у Північно-Льодовитому океані рекордно розтанула крига. На думку вчених, світ поступово прямує до того, що влітку в Арктиці взагалі не залишатиметься льоду.

Про це повідомили науковці Національного центру даних про лід та сніг (NSIDC) Колорадського університету в США, пише AFP.

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Обсяги покритого льодом океану на Північному полюсі та на півдні до Аляски, Канади, Гренландії та Росії 15 вересня досягли свого мінімуму – 3,7 мільйона квадратних кілометрів, перш ніж почали знову рости.

Арктичний морський лід зазвичай досягає найнижчої точки у вересні, а найвищої – у березні після зими. У 2020 році танення досягло другого найнижчого рівня після 2012 року – відповідні дослідження проводяться з 1 979 року,

Це був божевільний рік на півночі, з морським льодом на майже рекордно низькому рівні... Спекотні хвилі в Сибіру та масивні лісові пожежі,

– прокоментував Марк Серрезе, директор NSIDC.

"2020 рік виглядатиме як знак оклику щодо тенденції до зниження обсягу арктичного морського льоду. Ми прямуємо до сезонного, вільного від льоду Льодовитого океану. І цей рік – ще один цвях у труні", – додав він.

Довідка. Танення морського льоду безпосередньо не сприяє підвищенню рівня моря, адже він і так перебуває на воді. Проте зменшення його обсягів означає, що відбивається менше сонячної радіації, а більше поглинається океанами, зігріваючи їх.

За словами метеорологів, ще одним тривожним фактором є те, що товщина морського льоду почала швидше зменшуватися. Фахівців пояснили, що допоможе розв'язати ці проблеми лише боротьба із глобальним потеплінням.

Активістка Greenpeace Nordic Oceans Лаура Меллер підкреслила, що в міру танення Арктики океан поглинатиме більше тепла, тож планета все більше піддаватиметься наслідкам зміни клімату.

"Потрібно зупинити глобальне потепління. Швидкого рішення для Арктики не існує. Ми не можемо захистити систему, не змінивши свого ставлення до кліматичних змін", – наголосив метеоролог Майкл Тернстром.