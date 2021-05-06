Ці роботи ефективно проводять на Першотравенському РМЗ (ПРМЗ), основне завдання якого – проведення капітальних ремонтів гірничо-шахтного устаткування. Нещодавно заводчани приступили до освоєння нового способу ремонту силової гідравліки механізованого кріплення – внутрішнього наплавлення деталей за допомогою робота.

Важливо Обладнання теплоелектростанцій ДТЕК Енерго інспектуватимуть спеціальні захищені дрони

Про систему

Комплекс автоматичного наплавлення з використанням зварювального робота ARC Mate 100iD – це експериментальне обладнання, частина механізмів якого розробники спеціально виготовили під специфіку ПРМЗ.

Цей роботизований комплекс ми вперше побачили на одній з технічних виставок кілька років тому. Він цікавив нас своїми унікальними опціями, які ми раніше не використовували в роботі. Наприклад, до нас часто на ремонт спрямовуються плунжери і циліндри, які є важливими деталями силової гідравліки секцій механізованого кріплення. Найчастіше знос цих деталей критичний, а через маленький діаметр отвору циліндрів зварнику практично неможливо дістатися до місця ремонту. Такі деталі йшли у брак, і компанії необхідно було виготовляти нові комплектуючі. А ось робот ARC Mate з таким завданням успішно справляється,

– зазначає Ігор Канін, директор ПРМЗ.

У лютому цього року роботизований комплекс, встановлений у заготівельно-підготовчому цеху заводу, почали освоювати в тестовому режимі. Розробники устаткування ТОВ "Sammit" (м. Дніпро) до базової комплектації додали обертач деталей, зварювальний пальник для внутрішніх наплавлень і адаптували увесь комплекс до існуючого зварювального устаткування підприємства. Також на базі заводу і на території постачальників устаткування проводилось навчання співробітників, які згодом працюватимуть на цьому комплексі.

Робот управляється з пульта управління. На сенсорному дисплеї оператор встановлює програму наплавлення – діаметр, розмір і глибину для зварювального пальника – і по заданих координатах управляє процесом. Наплавлення робиться нержавіючим дротом, який має високі антикорозійні властивості.

Для забезпечення безпеки робітників передбачений двопроменевий фотоелектричний бар'єр або, як вже його охрестили на заводі, – світлові ворота. Якщо в зону дії робота потрапляє будь-який предмет або людина, то бар'єр миттєво блокує роботу комплексу.

"Роботизований комплекс — це нове покоління дугового зварювання, яке має ряд переваг: завдяки довгій руці забезпечується велика робоча зона; він може швидко переміщатися у різних напрямах; має високу жорсткість, що мінімізує вібрації при нанесенні наплавлювального шару. Ці характеристики дозволяють зменшити кількість браку при ремонті вузлів силової гідравліки", – підкреслив Дмитро Чупіков, головний інженер ПРМЗ.

На заводі надалі планують освоїти ремонт шляхом наплавлення нержавіючим дротом усіх робочих поверхонь силової гідравліки секцій механізованої крепі. Це суттєво знизить собівартість ремонтних робіт, а також збільшить термін служби гірничо-шахтного устаткування. Шахтарям це дозволить підвищити ефективність роботи, а ДТЕК Енерго забезпечити істотний вклад в енергетичну безпеку країни.