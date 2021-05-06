Эти работы эффективно проводят на Першотравенском РМЗ (ПРМЗ), основная задача которого – проведение капитальных ремонтов горно-шахтного оборудования. Недавно заводчане приступили к освоению нового способа ремонта силовой гидравлики механизированного крепления – внутренней наплавки деталей с помощью робота.

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О системе

Комплекс автоматической наплавки с использованием сварочного робота ARC Mate 100iD – это экспериментальное оборудование, часть механизмов которого разработчики специально изготовили под специфику ПРМЗ.

Этот роботизированный комплекс мы впервые увидели на одной из технических выставок несколько лет назад. Он интересовал нас своими уникальными опциями, которые мы раньше не использовали в работе. Например, к нам часто на ремонт направляются плунжеры и цилиндры, которые являются важными деталями силовой гидравлики секций механизированной крепи. Чаще всего износ этих деталей критический, а из-за маленького диаметра отверстия цилиндров сварщику практически невозможно добраться до места ремонта. Такие детали шли в брак, и компании необходимо было изготавливать новые комплектующие. А вот робот ARC Mate с такой задачей успешно справляется,

– отмечает Игорь Канин, директор ПРМЗ.

В феврале этого года роботизированный комплекс, установленный в заготовительно-подготовительном цехе завода, начали осваивать в тестовом режиме. Разработчики оборудования ООО "Sammit" (г. Днепр) в базовую комплектацию добавили вращатель деталей, сварочную горелку для внутренних наплавок и адаптировали весь комплекс к существующему сварочному оборудованию предприятия. Также на базе завода и на территории поставщиков оборудования проводилось обучение сотрудников, которые впоследствии будут работать на этом комплексе.

Робот управляется с пульта управления. На сенсорном дисплее оператор устанавливает программу наплавки – диаметр, размер и глубину для сварочной горелки – и по заданным координатам управляет процессом. Наплавка делается нержавеющей проволокой, которая имеет высокие антикоррозийные свойства.

Для обеспечения безопасности рабочих предусмотрен двухлучевой фотоэлектрический барьер или, как его уже окрестили на заводе, – световые ворота. Если в зону действия робота попадает любой предмет или человек, то барьер мгновенно блокирует работу комплекса.

"Роботизированный комплекс – это новое поколение дуговой сварки, которое имеет ряд преимуществ: благодаря длинной руке обеспечивается большая рабочая зона; он может быстро перемещаться в различных направлениях; имеет высокую жесткость, что минимизирует вибрации при нанесении наплавочного слоя. Эти характеристики позволяют уменьшить количество брака при ремонте узлов силовой гидравлики", – подчеркнул Дмитрий Чупиков, главный инженер ПРМЗ.

На заводе в дальнейшем планируют освоить ремонт путем наплавки нержавеющей проволокой всех рабочих поверхностей силовой гидравлики секций механизированной крепи. Это существенно снизит себестоимость ремонтных работ, а также увеличит срок службы горно-шахтного оборудования. Шахтерам это позволит повысить эффективность работы, а ДТЭК Энерго обеспечить существенный вклад в энергетическую безопасность страны.