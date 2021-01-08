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Зліва направо: Ball M33, Б32, БС, 750 A-Max, 750 Match Solid / Фото АТ "Завод Маяк"

Чом особлива розробка?

Підкреслюють, що використання капсулів ССІ35 та порохів типу RL50, H50, US 869 допомогло досягти зменшення дульного тиску, що привело до суттєвого зниження імпульсу віддачі. Крім того, вдалося значно зменшити різницю початкових швидкостей – наразі вона становить не більше як 5 м/с. Балістичний коефіцієнт кулемета від 0.74 до 1.18(G1).

Довідка

АТ Завод "Маяк" – українське підприємство, що спеціалізується на виробництві засобів зв'язку. З 2008 року головним напрямом діяльності заводу є розробка та виробництво стрілецького та артилерійського озброєння. Комплексно механізоване підприємство, забезпечене високоточним устаткуванням і якісними технологіями. Входить до державного концерну Укроборонпром.