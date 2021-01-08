Слева направо: Ball M33, Б32, БС, 750 A-Max, 750 Match Solid / Фото АО "Завод Маяк"

Чем особая разработка?

Подчеркивают, что использование капсюлей ССИ35 и порохов типа RL50, H50, US 869 помогло достичь уменьшения дульного давления, что привело к существенному снижению импульса отдачи. Кроме того, удалось значительно уменьшить разницу начальных скоростей – сейчас она составляет не более 5 м/с. Баллистический коэффициент пулемета от 0.74 до 1.18 (G1).

Справка

АО Завод "Маяк" – украинское предприятие, специализирующееся на производстве средств связи. С 2008 года основным направлением деятельности завода является разработка и производство стрелкового и артиллерийского вооружения. Комплексно механизированное предприятие, обеспеченное высокоточным оборудованием и качественными технологиями. Входит в государственный концерн Укроборонпром.