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Тор 9К330 Компактна функціонально завершена і технічно досконала тактична одиниця. Ця бойова машина є важливою ланкою протиповітряної оборони України. Ймовірність ураження літака однією ракетою з "Тор" наближається до 77%, гелікоптера – до 88%, безпілотного літального апарата – до 95%.

Представники заводу запевняють, що таке замовлення доволі складне для їхнього невеликого підприємства, тож його виконання було дуже відповідальним завданням. Основоположну роль у реалізації поставленої мети відіграла наполеглива праця фахівців заводу. Крім того, державні підприємства "Генератор", "Оризон-Навігація", "НДІ "ШТОРМ" і "Балаклійський ремонтний завод" надали свою допомогу.

Додають, що у 2021 році львівське підприємство має намір продовжувати ремонт за технічним станом зенітних ракетних комплексів "Тор".