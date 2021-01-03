Львівський завод відновлює ракетні комплекси "Тор": деталі
Львівський радіоремонтний завод розпочав відновлення мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності "Тор".
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Тор 9К330Компактна функціонально завершена і технічно досконала тактична одиниця. Ця бойова машина є важливою ланкою протиповітряної оборони України. Ймовірність ураження літака однією ракетою з "Тор" наближається до 77%, гелікоптера – до 88%, безпілотного літального апарата – до 95%.
Представники заводу запевняють, що таке замовлення доволі складне для їхнього невеликого підприємства, тож його виконання було дуже відповідальним завданням. Основоположну роль у реалізації поставленої мети відіграла наполеглива праця фахівців заводу. Крім того, державні підприємства "Генератор", "Оризон-Навігація", "НДІ "ШТОРМ" і "Балаклійський ремонтний завод" надали свою допомогу.
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