У Південній Кореї чоловікові організували побачення з віртуальною копією померлої дружини. Фахівці змогли втілити задум за допомогою технології віртуальної реальності.

Джерело: alkpop

Зворушливу зустріч подружжю влаштував місцевий телеканал MBC у межах зйомок документального фільму "Я зустрів тебе".

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51-річний Кім Чон Су втратив дружину, яка тривалий час боролася з хворобою. Після її смерті чоловіку довелося самотужки виховувати п'ятьох дітей. Зауважимо, спершу ідея віртуальної зустрічі не припала до душі рідним подружжя. Діти вважали, що батькові не варто повертатися у минуле та тривожити незагоєні душевні рани. Однак згодом вони підтримали рішення батька взяти участь у телевізійному проєкті.

Як це вдалося

Фахівці в області VR працювали над віртуальною копією дружини протягом 6 місяців. Вони мали на меті максимально відтворити голос жінки, тож аналізували та комбінували характеристики. До слова, роль дружини зіграла акторка.

Процес створення віртуальної копії жінки / Ілюстрація MBC

Ба більше, технологія захоплення руху забезпечила подружжю можливість відповідати на дотики одне одного. Віртуальне романтичне побачення відбулося в зеленому саду. Ба більше, чоловік зміг знову станцювати повільний танець з дружиною. Кім Чон Сун не зміг стримати сліз, як і маленькі хлопчик та дівчинка, котрі були присутні на зйомках.

Чоловікові влаштували віртуальне побачення з померлою дружиною: дивіться відео

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