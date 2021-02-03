В Южной Корее мужчине организовали свидание с виртуальной копией умершей жены. Специалисты смогли воплотить задумку с помощью технологии виртуальной реальности.

Источник: alkpop

Трогательную встречу супругам устроил местный телеканал MBC в пределах съемок документального фильма "Я встретил тебя".

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51-летний Ким Чон Су потерял жену, которая долгое время боролась с болезнью. После ее смерти мужчине пришлось самостоятельно воспитывать пятерых детей. Заметим, сначала идея виртуальной встречи не пришлась по душе родным супругов. Дети считали, что отцу не стоит возвращаться в прошлое и тревожить незажившие душевные раны. Однако впоследствии они поддержали решение отца принять участие в телевизионном проекте.

Как это удалось

Специалисты в области VR работали над виртуальной копией жены в течение 6 месяцев. Они преследовали цель максимально воссоздать голос женщины, поэтому анализировали и комбинировали характеристики. К слову, роль жены сыграла актриса.

Процесс создания виртуальной копии женщины / Иллюстрация MBC

Более того, технология захвата движения обеспечила супругам возможность отвечать на прикосновения друг друга. Виртуальное романтическое свидание произошло в зеленом саду. Более того, муж смог снова станцевать медленный танец с женой. Ким Чон Сун не смог сдержать слез, как и маленькие мальчик и девочка, которые присутствовали на съемках.

Мужчине устроили виртуальное свидание с умершей женой: смотрите видео

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