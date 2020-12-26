Фахівці заводу повністю оновили технічне обладнання й конструктивні елементи приміського поїзда ЕР2Т-7230. Вже з наступного тижня цей рухомий склад вийде на приміські маршрути в Запорізькій області, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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