У Запоріжжі з'явиться ще один модернізований приміський поїзд: подробиці
Нещодавно ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" закінчив капітальний ремонт та модернізацію приміського електропоїзда ЕР2Т-7230. Наразі регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" завершує обкатку потяга.
Що покращили?
Капітальний ремонт був спрямований на підвищення безпеки залізничного руху, комфорту пасажирів та зменшення застосування витратних матеріалів. Модернізували наступні елементи: двигуни, колісні пари, редуктори, пантографи, електричне обладнання, кабельно-провідникову продукцію.
Капітальний ремонт поїзда ЕР2Т-7230:
- Фахівці обладнали потяг новими повітряними резервуарами й відновили роботу пневморегуляторів гальмівної важільної передачі. Таким чином, функціонування автогальмівного обладнання стане більш надійним.
- ЕР2Т-7230 оснастили сучасними гасниками коливань, які забезпечать плавність ходу електропоїзда.
- Для підвищення видимості в нічний час встановили світлодіодні ліхтарі та прожектори.
- Низьковольтні запобіжники замінили на автоматичні вимикачі – це спростить експлуатацію електросистем приміського складу.
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