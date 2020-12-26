Специалисты завода полностью обновили техническое оборудование и конструктивные элементы пригородного поезда ЕР2Т-7230. Уже со следующей недели этот подвижной состав выйдет на пригородные маршруты в Запорожской области, сообщает
пресс-служба Укрзализныци.
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Капитальный ремонт был направлен на повышение безопасности железнодорожного движения, комфорта пассажиров и уменьшение применения расходных материалов. Модернизировали следующие элементы: двигатели, колесные пары, редукторы, пантографы, электрическое оборудование, кабельно-проводниковую продукцию.
Капитальный ремонт поезда ЕР2Т-7230:
Специалисты оборудовали поезд новыми воздушными резервуарами и возобновили работу пневморегуляторов тормозной рычажной передачи. Таким образом, функционирование автотормозного оборудования станет более надежным.
ЕР2Т-7230 оснастили современными гасителями колебаний, которые обеспечат плавность хода электропоезда.
Для повышения видимости в ночное время установили светодиодные фонари и прожекторы.
Низковольтные предохранители заменили автоматическими выключателями – это упростит эксплуатацию электросистем пригородного состава.
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В результате модернизации удалось продлить срок службы пригородного электропоезда до 50 лет. Сейчас ЕР2Т-7230 уже имеет 28-летний срок эксплуатации.