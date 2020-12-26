Специалисты завода полностью обновили техническое оборудование и конструктивные элементы пригородного поезда ЕР2Т-7230. Уже со следующей недели этот подвижной состав выйдет на пригородные маршруты в Запорожской области, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Что улучшили?

Капитальный ремонт был направлен на повышение безопасности железнодорожного движения, комфорта пассажиров и уменьшение применения расходных материалов. Модернизировали следующие элементы: двигатели, колесные пары, редукторы, пантографы, электрическое оборудование, кабельно-проводниковую продукцию.

Капитальный ремонт поезда ЕР2Т-7230:

Специалисты оборудовали поезд новыми воздушными резервуарами и возобновили работу пневморегуляторов тормозной рычажной передачи. Таким образом, функционирование автотормозного оборудования станет более надежным. ЕР2Т-7230 оснастили современными гасителями колебаний, которые обеспечат плавность хода электропоезда. Для повышения видимости в ночное время установили светодиодные фонари и прожекторы. Низковольтные предохранители заменили автоматическими выключателями – это упростит эксплуатацию электросистем пригородного состава.

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В результате модернизации удалось продлить срок службы пригородного электропоезда до 50 лет. Сейчас ЕР2Т-7230 уже имеет 28-летний срок эксплуатации.