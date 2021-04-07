Zakaz Green: у Києві запускають екоініціативу для зменшення впливу пластику на довкілля

Джерело:24 канал
Цього місяця у Києві стартує екологічна ініціатива Zakaz Green. В межах проєкту користувачі сервісу з доставки продуктів Zakaz.ua зможуть передати кур'єру чисту пластикову тару, а натомість отримати знижку на наступне замовлення.
Останніми роками в Україні загострюється проблема накопичення пластикових відходів на сміттєзвалищах, що загрожує поглибленням екологічної кризи. Компанія Zakaz.ua прагне зробити свій внесок у покращення поточної ситуації.
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"Зелена" ініціатива працює у 7 мережах-партнерах Zakaz.ua у Києві: Ашан, METRO, Novus, МегаМаркет, Varus, ЕКО маркет та CITYmarket. Кур'єри Zakaz.ua прийматимуть очищену пластикову тару та упаковку в пакетах, об'єм яких поміститься в обидві руки. Так, покупці зможуть не лише отримати промокод у розмірі 15 гривень на наступну доставку, а й долучитися до порятунку планети.
Наша компанія вже не перший рік активно долучається до боротьби за покращення екологічної ситуації у столиці: лише у 2020 році в рамках екоініціативи Zakaz Green щомісяця наші кур’єри передавали на переробку близько 6м³ ПЕТ-пляшок та поліетиленових пакетів. Наша команда хоче зробити ще більше, тож ми розширюємо дію акції на усіх наших партнерів у столиці,
– коментує Андрій Курський, CEO сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.
Як працює ініціатива Zakaz Green / Фото Zakaz.ua
Усі відходи спрямують на "Обухівміськвторресурси", де здійснюватиметься досортування, пресування та транспортування на переробні підприємства. Крім того, їх використовуватимуть як вторсировину для виготовлення продукції.
Екологічна ініціатива Zakaz.ua в мережі METRO / Фото Zakaz.uaВідзначимо, Zakaz Green – не перша екологічна ініціатива компанії. У 2018 році Zakaz.ua та METRO Cash&Carry запустили акцію зі збору пластикової тари. За результатами проєкту, на утилізацію та переробку передали понад 640м³ поліетиленових пакетів та ПЕТ-пляшок.