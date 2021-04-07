Zakaz Green: у Києві запускають екоініціативу для зменшення впливу пластику на довкілля

Цього місяця у Києві стартує екологічна ініціатива Zakaz Green. В межах проєкту користувачі сервісу з доставки продуктів Zakaz.ua зможуть передати кур'єру чисту пластикову тару, а натомість отримати знижку на наступне замовлення.

Останніми роками в Україні загострюється проблема накопичення пластикових відходів на сміттєзвалищах, що загрожує поглибленням екологічної кризи. Компанія Zakaz.ua прагне зробити свій внесок у покращення поточної ситуації.

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Проєкт Zakaz Green

"Зелена" ініціатива працює у 7 мережах-партнерах Zakaz.ua у Києві: Ашан, METRO, Novus, МегаМаркет, Varus, ЕКО маркет та CITYmarket. Кур'єри Zakaz.ua прийматимуть очищену пластикову тару та упаковку в пакетах, об'єм яких поміститься в обидві руки. Так, покупці зможуть не лише отримати промокод у розмірі 15 гривень на наступну доставку, а й долучитися до порятунку планети.

Наша компанія вже не перший рік активно долучається до боротьби за покращення екологічної ситуації у столиці: лише у 2020 році в рамках екоініціативи Zakaz Green щомісяця наші кур’єри передавали на переробку близько 6м³ ПЕТ-пляшок та поліетиленових пакетів. Наша команда хоче зробити ще більше, тож ми розширюємо дію акції на усіх наших партнерів у столиці,

– коментує Андрій Курський, CEO сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

Детальніше про умови акції читайте за посиланням.

Як працює ініціатива Zakaz Green / Фото Zakaz.ua

Усі відходи спрямують на "Обухівміськвторресурси", де здійснюватиметься досортування, пресування та транспортування на переробні підприємства. Крім того, їх використовуватимуть як вторсировину для виготовлення продукції.

Що відомо про компанію

лідер на ринку доставки харчових продуктів в Україні;

співпрацює з: METRO, Ашан, NOVUS, MегаМаркет, Таврія В, ВОСТОРГ, VARUS, ЕКО маркет, City market;

має власну IT-платформу, тож сервіс оперативно приймає, обробляє та доставляє замовлення;

в компанії працюють високопрофесійні кур'єри, які пройшли навчання у власному тренінговому центрі;

доставка здійснюється в межах зручних двогодинних слотів, а також – день у день;

ціни на товари не відрізняються від цін на полицях магазинів-партнерів.

Екологічна ініціатива Zakaz.ua в мережі METRO / Фото Zakaz.ua

Відзначимо, Zakaz Green – не перша екологічна ініціатива компанії. У 2018 році Zakaz.ua та METRO Cash&Carry запустили акцію зі збору пластикової тари. За результатами проєкту, на утилізацію та переробку передали понад 640м³ поліетиленових пакетів та ПЕТ-пляшок.