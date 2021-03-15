Японська пивоварня Asahi представила їстівну чашку Mog Сup. Екологічно чистий контейнер для напоїв пропонує абсолютно новий споживчий досвід. Все просто – ви випиваєте улюблений напій та отримуєте смачну закуску на додачу. Автори ініціативи переконані, що це один з дієвих методів протидії зміні клімату.

Загальновідомо, що надмірне використання одноразового пластику – важлива екологічна проблема, яка хвилює увесь світ. Дедалі частіше представники світової спільноти шукають інноваційні шляхи, які мінімізують вплив на планету.

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Як виготовляють

Mog Сup виготовляють шляхом випікання картопляного крохмалю при високій температурі та тиску. Вони можуть утримувати воду кімнатної температури близько однієї години. Чашки доступні у трьох розмірах, кожна з них має три смаки: нейтральний, крекер з креветок та шоколад.

Наразі Asahi випробовують "смачну інновацію" у закладах Токіо, аби встановити ефективність використання та здатність утримувати рідину. Розробники закликають споживачів залишати відгуки та пропозиції, адже це сприятиме покращенню якості технології.

Mog Сup – ще один приклад того, як ми прагнемо побудувати стійке суспільство, пропонуючи новий стиль споживання їжі, який замінює одноразові контейнери екологічно чистими контейнерами для їжі, що підлягають природній переробці,

– йдеться у повідомленні.