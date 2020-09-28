У США представили захисну маску з бездротовими навушниками: фото, ціна
Американська компанія MaskFone представила захисну маску з вмонтованими бездротовими навушниками, мікрофоном та підтримкою голосових помічників. Вона особливо зручна та практична на тлі пандемії коронавірусу.
Завдяки цій розробці, можна розмовляти по телефону в приміщеннях, не беручи пристрій до рук, повідомляє MaskFone.
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Захисна маска чорного кольору має два розміри. Кнопки регулювання розташовані безпосередньо на ній, вони мають захист від вологи IPX5. До смартфона маска підключається через Bluetooth.
Захисна маска з бездротовими навушниками / Фото MaskFone
Так виглядає розробка американського стартапу / Фото MaskFone
Бездротові навушники можуть працювати від 8 до 12 годин без підзарядки. MaskFone також підтримує роботу з голосовими асистентами – Apple Siri, Amazon Alexa і Google Assistant.
До комплекту входить:
- тканинна маска (з гіпоалергенних матеріалів) для обличчя;
- 3 змінних фільтри медичного класу N95;
- бездротова гарнітура;
- 3 пари силіконових амбушурів;
- 3 пари фіксаторів;
- USB-кабель для зарядки;
- інструкція щодо використання;
- сумка-мішечок.
Зазначимо, що наразі інноваційну маску можуть придбати жителі Сполучених Штатів Америки та Канади. Проте MaskFone пообіцяли незабаром запустити міжнародну доставку.