Американська компанія MaskFone представила захисну маску з вмонтованими бездротовими навушниками, мікрофоном та підтримкою голосових помічників. Вона особливо зручна та практична на тлі пандемії коронавірусу.

Завдяки цій розробці, можна розмовляти по телефону в приміщеннях, не беручи пристрій до рук, повідомляє MaskFone.

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Захисна маска чорного кольору має два розміри. Кнопки регулювання розташовані безпосередньо на ній, вони мають захист від вологи IPX5. До смартфона маска підключається через Bluetooth.



Захисна маска з бездротовими навушниками / Фото MaskFone



Так виглядає розробка американського стартапу / Фото MaskFone

Бездротові навушники можуть працювати від 8 до 12 годин без підзарядки. MaskFone також підтримує роботу з голосовими асистентами – Apple Siri, Amazon Alexa і Google Assistant.

Довідка. Інноваційну маску від MaskFone можна замовити через офіційний сайт компанії за 49,99 долара. Додатково можна придбати комплекту із 30 фільтрів, це обійдеться у 19,99 долара.

До комплекту входить:

тканинна маска (з гіпоалергенних матеріалів) для обличчя;

3 змінних фільтри медичного класу N95;

бездротова гарнітура;

3 пари силіконових амбушурів;

3 пари фіксаторів;

USB-кабель для зарядки;

інструкція щодо використання;

сумка-мішечок.

Зазначимо, що наразі інноваційну маску можуть придбати жителі Сполучених Штатів Америки та Канади. Проте MaskFone пообіцяли незабаром запустити міжнародну доставку.