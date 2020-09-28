В США представили защитную маску с беспроводными наушниками: фото, цена
Американская компания MaskFone представила защитную маску со встроенными беспроводными наушниками, микрофоном и поддержкой голосовых помощников. Она особенно удобна и практична на фоне пандемии коронавируса.
Благодаря этой разработке, можно разговаривать по телефону в помещениях и не брать устройство в руки, сообщает MaskFone.MaskFone.
Интересно Facebook будет производить разумные очки под брендом Ray-Ban
Защитная маска черного цвета имеет два размера. Кнопки регулировки расположены непосредственно на ней, они имеют защиту от влаги IPX5. К смартфону маска подключается через Bluetooth.
Защитная маска с беспроводными наушниками / Фото MaskFone
Так выглядит разработка американского стартапа / Фото MaskFone
Беспроводные наушники могут работать от 8 до 12 часов без подзарядки. MaskFone также поддерживает работу с голосовыми ассистентами – Apple Siri, Amazon Alexa и Google Assistant.
В комплект входит:
- тканевая маска (из гипоаллергенных материалов) для лица;
- 3 сменных фильтры медицинского класса N95;
- беспроводная гарнитура;
- 3 пары силиконовых амбушюров;
- 3 пары фиксаторов;
- USB-кабель для зарядки;
- инструкция по использованию;
- сумка-мешочек.
Отметим, что сейчас инновационную маску могут приобрести жители Соединенных Штатов Америки и Канады. Однако MaskFone пообещали вскоре запустить международную доставку.
-
ДTЭК собирает инновационные решения для своих предприятий: как присоединиться17 сентября , 20:36
-
Как может измениться Вокзальная площадь в Киеве: современный проект реконструкции – фото25 сентября , 09:10
-
Впервые в Украине: ДТЭК устанавливает самую мощную промышленную систему накопления энергии22 сентября , 18:22