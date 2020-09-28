Американская компания MaskFone представила защитную маску со встроенными беспроводными наушниками, микрофоном и поддержкой голосовых помощников. Она особенно удобна и практична на фоне пандемии коронавируса.

Благодаря этой разработке, можно разговаривать по телефону в помещениях и не брать устройство в руки, сообщает MaskFone.MaskFone.

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Защитная маска черного цвета имеет два размера. Кнопки регулировки расположены непосредственно на ней, они имеют защиту от влаги IPX5. К смартфону маска подключается через Bluetooth.



Защитная маска с беспроводными наушниками / Фото MaskFone



Так выглядит разработка американского стартапа / Фото MaskFone

Беспроводные наушники могут работать от 8 до 12 часов без подзарядки. MaskFone также поддерживает работу с голосовыми ассистентами – Apple Siri, Amazon Alexa и Google Assistant.

Справка. Инновационную маску от MaskFone можно заказать через официальный сайт компании по 49,99 доллара. Дополнительно можно приобрести комплект из 30 фильтров, это обойдется в 19,99 доллара.

В комплект входит:

тканевая маска (из гипоаллергенных материалов) для лица;

3 сменных фильтры медицинского класса N95;

беспроводная гарнитура;

3 пары силиконовых амбушюров;

3 пары фиксаторов;

USB-кабель для зарядки;

инструкция по использованию;

сумка-мешочек.

Отметим, что сейчас инновационную маску могут приобрести жители Соединенных Штатов Америки и Канады. Однако MaskFone пообещали вскоре запустить международную доставку.