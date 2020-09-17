Facebook оголосив про партнерство з Luxottica, виробником Ray-Ban. Разом вони працюватимуть над створенням розумних окулярів. Перші пристрої планують представити вже у 2021 році.

Компанії не розкрили фінансові умови угоди, але повідомили, що це буде багаторічне партнерство, повідомляє CNBC.

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Гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокоментував співпрацю з Luxottica. "Провівши час з їхньою командою та відвідавши їхню фабрику, я переконався, що вони саме ті, хто допоможуть нам поєднати найкращі технології з найкращими окулярами", – підкреслив він.

Поки я не можу розкривати деталі, але це насправді є наступним кроком на шляху до окулярів доповненої реальності. І вони також виглядають досить добре,

– запевнив Цукерберг.

Відомо, що інформація про назву нових розумних окулярів, їхні технічні характеристики, вартість та інші подробиці з'явиться перед запуском продукту у 2021 році.

Довідка. Luxottica – найбільша у світі компанія-виробник окулярів, заснована ще в 1961 році. Найвідоміші бренди компанії – Ray-Ban, Prada, Persol і Oakley. Компанія була заснована в 1961 році. Штаб-квартира Luxottica розташована в Мілані, Італія.

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Як Facebook готується до розробки

Наразі Facebook тестує Project Aria. Це – дослідницький пристрій, який компанія використовуватиме під час розробки розумних окулярів. Він не має функцій доповненої реальності та не продається.



Так виглядають окуляри Project Aria / Фото Facebook

Починаючи з вересня 2020 року його носять співробітники Facebook. Пристрої фіксуватимуть відео- та аудіо дані, які Facebook може використовувати для розробки окулярів з доповненою реальністю.

"Це дослідницький пристрій, який допоможе нам зрозуміти, як створити програмне та апаратне забезпечення, необхідне для справжніх робочих AR-окулярів", – пояснив керівник відділу апаратного забезпечення Facebook.