Компанія Tesla шукає фахівця з підтримки клієнтів в соціальних мережах. Головне завдання майбутнього співробітника – відповідати на скарги та вирішувати конфліктні ситуації. До слова, більшість з них пов'язана з висловлюваннями гендиректора компанії Ілона Маска у соцмережах.

За словами представників Tesla, головний обов'язок нового співробітника – "відбиватися" від розгніваних клієнтів та захищати ідейного натхненника компанії Ілона Маска в соцмережах, розповідає Futurism.

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Вимоги до кандидата

Компанія готова найняти співробітника, який:

має досвід роботи в кол-центрі тривалістю 1 рік;

володіє здатністю нестандартно мислити;

вміє проявляти ініціативу;

прагне бути командним гравцем.

Ілон Маск та соціальні мережі

Відзначимо, мільярдер Ілон Маск відомий своєю відкритістю у соціальних мережах. Експерти застерігають, що непередбачувана поведінка та провокаційні пости коштують підприємцю чималих грошей, а його бізнесу – репутації.

Ба більше, компанія Tesla відмовилася від власного відділу зі зв'язків з громадськістю у жовтні 2020 року. Однак, це призвело до того, що незадоволені клієнти та журналісти почали залишати запитання на сторінці винахідника в Twitter. Фахівець у галузі PR, якого шукає компанія, допоможе уникнути загострення конфліктів.

Нагадаємо, у 2018 році Маск написав, що Tesla піде з біржі. Внаслідок його висловлювання у Twitter вартість акцій компанії обвалилася, а Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що Маск ввів інвесторів в оману та подала на підприємця до суду. Засновник Tesla покинув пост голови ради директорів і виплатив 20 мільйонів доларів штрафу. У червні 2020 року консалтингова компанія Pensions & Investment Research Consultants порадила інвесторам Tesla "вигнати" Ілона Маска з ради директорів через його суперечливі пости.