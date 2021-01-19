Захищатиме Ілона Маска: у Tesla шукають фахівця з підтримки клієнтів у соцмережах
Компанія Tesla шукає фахівця з підтримки клієнтів в соціальних мережах. Головне завдання майбутнього співробітника – відповідати на скарги та вирішувати конфліктні ситуації. До слова, більшість з них пов'язана з висловлюваннями гендиректора компанії Ілона Маска у соцмережах.
За словами представників Tesla, головний обов'язок нового співробітника – "відбиватися" від розгніваних клієнтів та захищати ідейного натхненника компанії Ілона Маска в соцмережах, розповідає Futurism.
Читайте також: Джефф Безос пояснив, чому читає листи, які надходять на його загальнодоступну e-mail адресу
Вимоги до кандидата
Компанія готова найняти співробітника, який:
- має досвід роботи в кол-центрі тривалістю 1 рік;
- володіє здатністю нестандартно мислити;
- вміє проявляти ініціативу;
- прагне бути командним гравцем.
Ілон Маск та соціальні мережі
Відзначимо, мільярдер Ілон Маск відомий своєю відкритістю у соціальних мережах. Експерти застерігають, що непередбачувана поведінка та провокаційні пости коштують підприємцю чималих грошей, а його бізнесу – репутації.
Ба більше, компанія Tesla відмовилася від власного відділу зі зв'язків з громадськістю у жовтні 2020 року. Однак, це призвело до того, що незадоволені клієнти та журналісти почали залишати запитання на сторінці винахідника в Twitter. Фахівець у галузі PR, якого шукає компанія, допоможе уникнути загострення конфліктів.
Поділитися новиною