Компания Tesla ищет специалиста по поддержке клиентов в социальных сетях. Главная задача будущего сотрудника – отвечать на жалобы и решать конфликтные ситуации. К слову, большинство из них связано с высказываниями гендиректора компании Илона Маска в соцсетях.

По словам представителей Tesla, главная обязанность нового сотрудника – "отбиваться" от разгневанных клиентов и защищать идейного вдохновителя компании Илона Маска в соцсетях, рассказывает Futurism.

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Требования к кандидату

Компания готова нанять сотрудника, который:

имеет опыт работы в колл-центре продолжительностью 1 год;

обладает способностью нестандартно мыслить;

умеет проявлять инициативу;

стремится быть командным игроком.

Илон Маск и социальные сети

Отметим, миллиардер Илон Маск известен своей открытостью в социальных сетях. Эксперты предостерегают, что непредсказуемое поведение и провокационные посты стоят предпринимателю немалых денег, а его бизнесу – репутации.

Более того, компания Tesla отказалась от собственного отдела по связям с общественностью в октябре 2020 года. Однако, это привело к тому, что недовольные клиенты и журналисты начали оставлять вопросы на странице изобретателя в Twitter. Специалист в области PR, которого ищет компания, поможет избежать обострения конфликтов.