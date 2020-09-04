Ми живемо у час, коли цифровізация стосується усіх та кожного. Це закономірно, адже світ розвивається, технології не стоять на місці, успішні підприємці роблять усе можливе для підвищення ефективності компаній і спрощення життя людям.

Здавалося, що в найближчому майбутньому система юриспруденції діджиталізується, а професіоналів замінять роботи. Сьогодні маркетплейси юридичних послуг зростають з неймовірною швидкістю. Компанії залучають величезні інвестиції на розробки нейромереж, які зможуть надавати юридичні консультації, розповідає vc.ru.

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Завдання виявилося складнішим, аніж здавалося і численні інноваційні проєкти закрилися. Так, маркетплейс юридичних послуг upcounsel.com (26 млн доларів фінансових вкладень) припинив своє існування та був проданий LinkedIn.

В чому полягають труднощі?

Можливо, клієнти ще не прийшли до того, аби змінити класичних юридичних консультантів на роботів. Процеси цифровізації та глобалізації лише підвищили попит на класичних юристів: ставки на них зростають, а за період з 2010 по 2019 роки кількість юристів зросла на 12,4 відсотка. У Великобританії приріст юристів становить 2 відсотка на рік.

Що зміниться?

Під тиском технологій юриспруденція також зазнає деяких змін. Окремі сфери, раніше недоступні для правової допомоги тепер можуть бути охоплені, адже із впровадженням технологій трудовитрати зменшуються.

З'явилися сервіси, які продають юристів за підпискою:

rocketlawyer.com

Правокард

Амулекс

Розвиваються чат-боти, які допомагають оскаржити штраф, заповнити нескладні документи або зареєструвати товарний знак:

Онлайн-патент

ПатентБот

Юристам треба звернути увагу на доступні системи автоматизації власної діяльності.

Чому ж залишається актуальною класична юриспруденція?

По-перше, ще довго нікуди не зникнуть складні проєкти, які вимагають індивідуального підходу та праці вручну. По-друге, людина, яка один раз "замовить" нескладний договір в мережі за допомогою конструктора або заповнить податкову декларацію онлайн, наступного разу, за необхідності звернеться до "класичної" юридичної консультації.

Резюмуємо: