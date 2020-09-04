Роботи замість юристів: яке майбутнє однієї з найпопулярніших професій
Ми живемо у час, коли цифровізация стосується усіх та кожного. Це закономірно, адже світ розвивається, технології не стоять на місці, успішні підприємці роблять усе можливе для підвищення ефективності компаній і спрощення життя людям.
Здавалося, що в найближчому майбутньому система юриспруденції діджиталізується, а професіоналів замінять роботи. Сьогодні маркетплейси юридичних послуг зростають з неймовірною швидкістю. Компанії залучають величезні інвестиції на розробки нейромереж, які зможуть надавати юридичні консультації, розповідає vc.ru.
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Завдання виявилося складнішим, аніж здавалося і численні інноваційні проєкти закрилися. Так, маркетплейс юридичних послуг upcounsel.com (26 млн доларів фінансових вкладень) припинив своє існування та був проданий LinkedIn.
В чому полягають труднощі?
Можливо, клієнти ще не прийшли до того, аби змінити класичних юридичних консультантів на роботів. Процеси цифровізації та глобалізації лише підвищили попит на класичних юристів: ставки на них зростають, а за період з 2010 по 2019 роки кількість юристів зросла на 12,4 відсотка. У Великобританії приріст юристів становить 2 відсотка на рік.
Що зміниться?
Під тиском технологій юриспруденція також зазнає деяких змін. Окремі сфери, раніше недоступні для правової допомоги тепер можуть бути охоплені, адже із впровадженням технологій трудовитрати зменшуються.
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З'явилися сервіси, які продають юристів за підпискою:
- rocketlawyer.com
- Правокард
- Амулекс
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Розвиваються чат-боти, які допомагають оскаржити штраф, заповнити нескладні документи або зареєструвати товарний знак:
- Онлайн-патент
- ПатентБот
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Юристам треба звернути увагу на доступні системи автоматизації власної діяльності.
Чому ж залишається актуальною класична юриспруденція?
По-перше, ще довго нікуди не зникнуть складні проєкти, які вимагають індивідуального підходу та праці вручну. По-друге, людина, яка один раз "замовить" нескладний договір в мережі за допомогою конструктора або заповнить податкову декларацію онлайн, наступного разу, за необхідності звернеться до "класичної" юридичної консультації.
Резюмуємо:
- З розвитком нових технологій потреба в юристах буде зростати.
- Технічна складова буде все більше автоматизована, необхідну роботу виконуватимуть роботи.
- Внутрішні департаменти ставатимуть ефективнішими, а від консультантів, у свою чергу, вимагатимуть обґрунтованих реальними затратами бюджетів.