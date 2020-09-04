Україна посіла 45 місце у глобальному рейтингу інновацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС). Рейтинг складали спільно з французькою бізнес-школою ІNSEAD та Корнельским університетом у США.

Примітно, що наша країна розмістилася на 45 сходинці між Таїландом та Румунією. До того ж, Україна випередила Росію, яка зайняла 47 позицію, розповідає Капітал.

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ВОІС Вперше оприлюднили рейтинг у 2007 році. За основу експерти беруть "глобальний індекс інновацій" та враховують наступні показники: інфраструктура, дослідження, креативність, інститути, розвиток технологій, розвиток бізнесу, капітал. ВОІС займається питаннями, що стосуються політики, співробітництва, надання послуг та інформації в області інтелектуальної власності. ВОІС – організація, яку фінансує система ООН. До ВОІС входить 191 держава.

Загальна таблиця рейтингу нараховує 131 державу. Цьогоріч перше місце посіла Швейцарія. Наступні позиції займають: Швеція, США, Великобританія та Нідерланди. У свою чергу, Китай розмістився на 14 сходинці.

Нагадаємо, у 2019 році Україна посіла друге місце у рейтингу країн з доходом нижче середнього рівня та 47 місце у рейтингу Глобального індексу інновацій.