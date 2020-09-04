Мы живем во время, когда цифровизация касается всех и каждого. Это закономерно, ведь мир развивается, технологии не стоят на месте, успешные предприниматели делают все возможное для повышения эффективности компаний и упрощения жизни людям.

Казалось, что в ближайшем будущем система юриспруденции уйдет в диджитал, а профессионалов заменят роботы. Сегодня маркетплейсы юридических услуг растут с невероятной скоростью. Компании привлекают огромные инвестиции для разработки нейросетей, которые смогут предоставлять юридические консультации, рассказывает vc.ru.

Интересно: Глобальный рейтинг инноваций: Украина заняла 45 место

Задача оказалась сложнее, чем казалось и многочисленные инновационные проекты закрылись. Так, маркетплейс юридических услуг upcounsel.com (26 млн долларов финансовых вложений) прекратил свое существование и был продан LinkedIn.

В чем заключаются трудности?

Возможно, клиенты еще не пришли к тому, чтобы сменить классических юридических консультантов на роботов. Процессы цифровизации и глобализации только повысили спрос на классических юристов: ставки на них растут, а за период с 2010 по 2019 год количество юристов выросла на 12,4 процента. В Великобритании прирост юристов составляет 2 процента в год.

Что изменится?

Под давлением технологий. Отдельные сферы, ранее недоступные для правовой помощи теперь могут быть охвачены, ведь с внедрением технологий трудозатраты уменьшаются.

Появились сервисы, которые продают юристов по подписке:

rocketlawyer.com

Правокард

Амулекс

Развиваются чат-боты, которые помогают обжаловать штраф, заполнить несложные документы или зарегистрировать товарный знак:

Онлайн-патент

ПатентБот

Юристам нужно обратить внимание на доступные системы автоматизации собственной деятельности.

Почему же остается актуальной классическая юриспруденция?

Во-первых, еще долго никуда не исчезнут сложные проекты, которые требуют индивидуального подхода и труда вручную. Во-вторых, человек, который один раз "закажет" несложный договор в сети с помощью конструктора или заполнит налоговую декларацию онлайн, в следующий раз, при необходимости выберет "классическую" юридическую консультацию.

Резюмируем: