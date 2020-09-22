Відеоблогер (The Inja) розкрив шахрайську схему, яка використовувалася для продажу підроблених люксових автомобілів на китайському сайті Alibaba.

Блогер побачив оголошення про продаж преміального електрокара Qiantu K50 всього за 31 000 доларів – це в чотири рази дешевше ринкової вартості. Хлопець вирішив замовити суперкар за такою приємною ціною, пише Автоцентр.

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До того ж, блогер розповів, що його не збентежила відсутність назви марки автомобіля і фотографії, адже "надто вже привабливою була ціна".

Що собою являє Qiantu K50?

Qiantu K50 / Auto und Sport

Qiantu K50 – задньопривідне електричне купе китайської компанії Qiantu Motor дебютувало на автотшоу "Женевський автосалон" в 2014 році. Характеристики автомобіля:

укомплектований електромотором, що видає 400 к.с. і 650 НмЯ;

китайський електромобіль спорядженою масою 1685 кг;

з місця за 5 секунд прискорюється до 100 км/год;

максимальна швидкість обмежена електронікою до 200 км/ч.

Що отримав блогер?

Блогер отримав доставку з Alibaba / Фото з особистої сторінки блогера

Коли замовлення доставили – подиву покупця не було меж: в боксі виявився невеликий електричний хетчбек невідомого походження, що трохи нагадує Smart. Більше того, матеріал, з якого виготовлена ​​машина – дешевий пластик, а в комплектації – мініатюрні колеса.

Блогеру вдалося домогтися компенсації від продавця-шахрая лише після того, як опублікований відеоролик, на якому хлопець детально розповідає про схему обману, набрав кілька сотень тисяч переглядів на YouTube. Продавець погодився визнати факт шахрайства за умови, що блогер видалить свій ролик.

Додамо, серійне виробництво преміального електрокара Qiantu K50 планують налагодити в Північній Америці. Офіційна вартість – 125 000 доларів.