YouTube-блогер приобрел китайский электрокар на Alibaba: что ему доставили – видео
Видеоблогер (The Inja) раскрыл мошенническую схему, которая использовалась для продажи поддельных люксовых автомобилей на китайском сайте Alibaba.
Блогер увидел объявление о продаже премиального электрокара Qiantu K50 всего за 31 000 долларов – это в четыре раза дешевле рыночной стоимости. Парень решил заказать суперкар по такой приятной цене, пишет Автоцентр.
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К тому же, блогер рассказал, что его не смутило отсутствие названия марки автомобиля и фотографии, так как "слишком уж привлекательной была цена".
Что собой представляет Qiantu K50?
Qiantu K50 / Auto und Sport
- укомплектовали электромотором, выдающим 400 л.с. и 650 НмЯ;
- китайский электромобиль снаряженной массой 1685 кг;
- с места за 5 секунд ускоряется до 100 км/ч;
- максимальная скорость ограничена электроникой до 200 км/ч.
Что получил блогер?
Блогер получил доставку с Alibaba / Фото из личного аккаунта блогера
Когда заказ доставили – удивлению покупателя не было предела: в боксе оказался небольшой электрический хэтчбек неизвестного происхождения, несколько напоминающий Smart. Более того, материал, из которого изготовлена машина – дешевый пластик, а в комплектации – миниатюрные колеса.
Блогеру удалось добиться компенсации от продавца-мошенника лишь после того, как опубликованный видеоролик, на котором парень подробно рассказывает о схеме обмана, набрал несколько сотен тысяч просмотров на YouTube. Продавец согласился признать факт мошенничества при условии, что блогер удалит свой ролик.