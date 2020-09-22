Видеоблогер (The Inja) раскрыл мошенническую схему, которая использовалась для продажи поддельных люксовых автомобилей на китайском сайте Alibaba.

Блогер увидел объявление о продаже премиального электрокара Qiantu K50 всего за 31 000 долларов – это в четыре раза дешевле рыночной стоимости. Парень решил заказать суперкар по такой приятной цене, пишет Автоцентр.

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К тому же, блогер рассказал, что его не смутило отсутствие названия марки автомобиля и фотографии, так как "слишком уж привлекательной была цена".

Что собой представляет Qiantu K50?

Qiantu K50 / Auto und Sport

Qiantu K50 – заднеприводное электрическое купе китайской компании Qiantu Motor дебютировало на автотшоу "Женевский автосалон" в 2014 году. Характеристики автомобиля:

укомплектовали электромотором, выдающим 400 л.с. и 650 НмЯ;

китайский электромобиль снаряженной массой 1685 кг;

с места за 5 секунд ускоряется до 100 км/ч;

максимальная скорость ограничена электроникой до 200 км/ч.

Что получил блогер?

Блогер получил доставку с Alibaba / Фото из личного аккаунта блогера

Когда заказ доставили – удивлению покупателя не было предела: в боксе оказался небольшой электрический хэтчбек неизвестного происхождения, несколько напоминающий Smart. Более того, материал, из которого изготовлена машина – дешевый пластик, а в комплектации – миниатюрные колеса.

Блогеру удалось добиться компенсации от продавца-мошенника лишь после того, как опубликованный видеоролик, на котором парень подробно рассказывает о схеме обмана, набрал несколько сотен тысяч просмотров на YouTube. Продавец согласился признать факт мошенничества при условии, что блогер удалит свой ролик.

Добавим, серийное производство электрокара планируют наладить в Северной Америке. Официальная стоимость Qiantu K50 – 125 000 долларов.