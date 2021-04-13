Доставка товарів додому – одна з найпопулярніших тенденцій минулого року. Справді, зважаючи на карантинні обмеження, які спричинила пандемія COVID-19, безконтактна доставка та соціальне дистанціювання набуває все більших масштабів. Експерти переконані, що ця практика залишиться актуальною й надалі.

Не дивно, що стартапи з доставки їжі, такі як Glovo, Deliveroo та Delivery Hero, дуже добре справляються з обмеженнями "залишатися вдома". Пропонуємо до вашої уваги швидкозростаючі європейські стартапи, які зосередилися на підтримці ринку доставки додому.

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Топ-10 європейських стартапів, що займаються доставкою

Gophr

Стартап, який базується в Лондоні, зосереджується на покращенні ефективності доставки на рівні індивідуального кур'єра, використовуючи розширені дані про пакет і поведінку, більш ефективні стратегії маршрутизації та ігрові заохочення. В лютому 2021 року компанія отримала 4,6 мільйона євро.

Bliq

Берлінський стартап, покликаний сприяти працівникам служби доставки та розподілу поїздок. Працює з такими компаніями, як Bolt, Uber, Deliveroo тощо. Наприкінці 2020 року стартап отримав близько 2 мільйонів євро фінансування.

Deliverect

Бельгійський стартап, який впорядковує ресторанну індустрію за допомогою програмного забезпечення для управління доставкою їжі в інтернеті на різних платформах, таких як Uber, Deliveroo тощо.

Delfast

Український стартап Delfast був створений як служба екодоставки. Компанія розпочала розробку власних електричних велосипедів, щоб задовольнити потреби бізнесу в галузі доставки, і, зокрема, розробила електронний велосипед з найбільшим діапазоном, встановивши світовий рекорд Гіннеса. У 2021 році стартап провів кампанію спільного фінансування, виділивши 2,8 мільйона євро для локалізації виробництва електронних велосипедів та прискорення доставки.

Scoobic Group

Севільська компанія, що спеціалізується на багатоцільових електромобілях для доставки. За розмірами електричний автомобіль Scoobic – це щось середнє між мотоциклом та фургоном. Цей триколісний транспортний засіб може перевозити до 750 кілограмів корисного навантаження та 1000 літрів і має обмеження дальності в 300 кілометрів. У листопаді 2020 року команда забезпечила 2 мільйони євро, заявивши про себе як про ключового гравця у майбутньому стабільної енергетики в Європі.

Instabox

Компанія, що базується в Стокгольмі, пропонує оперативну доставку за допомогою своїх численних розумних шафок для посилок. Компанія надає розумні та швидкі вантажні послуги для багатьох найбільших роздрібних продавців, таких як H&M, IKEA, Boozt.com та Lloyds. У квітні 2020 року стартап отримав 36 мільйонів євро, а влітку 2020 року запустив Instabikes – стійку доставку велосипедами.

Bringly

Стартап, що базується в Амстердамі, пропонує стабільне програмне забезпечення для стійкої доставки (велосипедами та електромобілями) в той же день. У 2020 році команда забезпечила попередній раунд фінансування від ASIF Ventures.

Boks

Паризький стартап, що дозволяє легко отримувати посилки вдома цілодобово та без вихідних. Компанія пропонує підключені "Boks" або невеликі захищені коробки для зберігання, доступ до яких здійснюється за допомогою одноразового коду. Нещодавно компанія привернула 1,2 мільйона євро, щоб охопити ще більше людей.

Budbee

Стокгольмська компанія є логістичним стартапом, що пропонує послуги доставки з акцентом на стійкість. Нині вона працює у Швеції, Данії, Фінляндії та Нідерландах, співпрацюючи з компаніями: H&M, Zalando та Asos. У 2021 році стартап залучив 52 мільйони євро, щоб розширитися на міжнародному рівні, зосередитись на своїх технологіях та розвинути свою команду.

Ziticity

Компанія надає можливість власникам місцевих підприємств конкурувати з домінуванням Amazon, надаючи платформу для доступних поставок в той же день. Литовський стартап завершив раунд фінансування на суму 2,2 мільйона євро.