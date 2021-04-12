Український "зелений" стартап Effa залучив 500 000 доларів інвестицій
Український екологічний проєкт Effa залучив суму в розмірі 500 тисяч доларів від ангельського інвестора. Зазначається, що стартап оцінили у 3,5 мільйона доларів.
Джерело:AIN.UA
Зібрані кошти спрямують на лінійку продуктів, зростання команди та розвиток бренду.
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Про проєкт Effa
- компанія займається розробкою екологічних товарів для щоденного використання;
- перший представлений продукт – повністю перероблювана зубна щітка, яка складається з паперу;
- стартап орієнтований на готелі та авіалінії;
- у 2018 році команда брала участь в акселераційній програмі Starta;
- фахівці пів року навчалися в США, де і привернули інвестиції від місцевого ангела.
Команда
Розвитком проєкту займаються: Дарина Кичук (СЕО), Ілля Кичук (СМО) і Костянтин Щербина (CPO). Ілля і Костянтин – індустріальні дизайнери. Вони заснували hardware-дизайн-бюро Kich, яке розробляє продукти для Effa та інших стартапів. Крім того, компанія запрошує у команду COO, CFO і R&D Manager.
Костянтин Щербина, Ілля Кичук і Дарина Кичук / Фото Effa
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