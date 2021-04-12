Український екологічний проєкт Effa залучив суму в розмірі 500 тисяч доларів від ангельського інвестора. Зазначається, що стартап оцінили у 3,5 мільйона доларів.

Зібрані кошти спрямують на лінійку продуктів, зростання команди та розвиток бренду. Не пропустіть Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу Про проєкт Effa компанія займається розробкою екологічних товарів для щоденного використання;

перший представлений продукт – повністю перероблювана зубна щітка, яка складається з паперу;

стартап орієнтований на готелі та авіалінії;

у 2018 році команда брала участь в акселераційній програмі Starta;

фахівці пів року навчалися в США, де і привернули інвестиції від місцевого ангела. Команда Розвитком проєкту займаються: Дарина Кичук (СЕО), Ілля Кичук (СМО) і Костянтин Щербина (CPO). Ілля і Костянтин – індустріальні дизайнери. Вони заснували hardware-дизайн-бюро Kich, яке розробляє продукти для Effa та інших стартапів. Крім того, компанія запрошує у команду COO, CFO і R&D Manager. Костянтин Щербина, Ілля Кичук і Дарина Кичук / Фото Effa Цього року компанії вдалося налагодити масове виробництво, тож перші партії продукції надійдуть у продаж у квітні. Effа підписала контракти на загальну суму близько 2 мільйонів доларів.