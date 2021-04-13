Доставка товаров на дом – одна из самых популярных тенденций прошлого года. Действительно, ввиду карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, бесконтактная доставка и социальное дистанцирование приобретает все большие масштабы. Эксперты убеждены, что эта практика останется актуальной и в дальнейшем.

Неудивительно, что стартапы по доставке пищи, такие как Glovo, Deliveroo и Delivery Hero, очень хорошо справляются с ограничениями "оставаться дома". Предлагаем вашему вниманию быстрорастущие европейские стартапы, которые сосредоточились на поддержке рынка доставки на дом.

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Топ-10 европейских стартапов, занимающихся доставкой

Gophr

Стартап, базирующейся в Лондоне, который сосредотачивается на улучшении эффективности доставки на уровне индивидуального курьера, используя расширенные данные о пакете и поведении, более эффективные стратегии маршрутизации и игровые поощрения. В феврале 2021 компания получила 4,6 миллиона евро.

Bliq

Берлинский стартап, призванный способствовать работникам службы доставки и распределению поездок. Работает с такими компаниями, как Bolt, Uber, Deliveroo тому подобное. В конце 2020 стартап получил около 2 миллионов евро финансирования.

Deliverect

Бельгийский стартап, который упорядочивает ресторанную индустрию с помощью программного обеспечения для управления доставкой еды в интернете на различных платформах, таких как Uber, Deliveroo тому подобное.

Delfast

Украинский стартап Delfast был создан как служба эко-доставки. Компания начала разработку собственных электрических велосипедов, чтобы удовлетворить потребности бизнеса в области доставки и, в частности, разработала электронный велосипед с наибольшим диапазоном, установив мировой рекорд Гиннеса. В 2021 году стартап провел кампанию совместного финансирования, выделив 2,8 миллиона евро для локализации производства электронных велосипедов и ускорения доставки.

Scoobic Group

Севильская компания, специализирующаяся на многоцелевых электромобилях для доставки. По размерам электрический автомобиль Scoobic – это нечто среднее между мотоциклом и фургоном. Это трехколесное транспортное средство может перевозить до 750 килограммов полезной нагрузки и 1000 литров, а также имеет ограничение дальности в 300 километров. В ноябре 2020 команда обеспечила 2 миллиона евро, заявив о себе как о ключевом игроке в будущем стабильной энергетики в Европе.

Instabox

Компания, базирующаяся в Стокгольме, предлагает оперативную доставку с помощью своих многочисленных разумных шкафчиков для посылок. Компания предоставляет разумные и быстрые грузовые услуги для многих крупнейших розничных продавцов, таких как H&M, IKEA, Boozt.com и Lloyds. В апреле 2020 стартап получил 36 миллионов евро, а летом 2020 запустил Instabikes – устойчивую доставку велосипедами.

Bringly

Стартап, основанный в Амстердаме, предлагает стабильное программное обеспечение для устойчивой доставки (велосипедами и электромобилями) в тот же день. В 2020 году команда обеспечила предварительный раунд финансирования от ASIF Ventures.

Boks

Парижский стартап, что позволяет легко получать посылки дома круглосуточно и без выходных. Компания предлагает подключенные "Boks" или небольшие защищенные коробки для хранения, доступ к которым осуществляется с помощью одноразового кода. Недавно компания привлекла 1,2 миллиона евро, чтобы охватить еще больше людей.

Budbee

Стокгольмская компания является логистическим стартапом, который предлагает услуги доставки с акцентом на устойчивость. Сейчас она работает в Швеции, Дании, Финляндии и Нидерландах, сотрудничая с компаниями: H&M, Zalando и Asos. В 2021 году стартап привлек 52 миллиона евро, чтобы расшириться на международном уровне, сосредоточиться на своих технологиях и развить свою команду.

Ziticity

Компания предоставляет возможность владельцам местных предприятий конкурировать с доминированием Amazon, предоставляя платформу для доступных поставок в тот же день. Литовский стартап завершил раунд финансирования на сумму 2,2 миллиона евро.